Средняя максимальная ставка по вкладам в крупнейших российских банках снизилась до 21,69%

Средняя максимальная ставка по вкладам в крупнейших российских банках в первой декаде декабря выросла с 21,983% до ...17.12.2024 Средняя максимальная ставка по вкладам в крупнейших российских банках выросла до 22,08%
УрБК, Москва, 17.12.2024. Средняя максимальная ставка по вкладам в крупнейших российских банках в первой декаде декабря ...07.10.2019 Максимальная ставка по рублевым вкладам в крупнейших банках РФ снизилась до 6,62%
Средняя максимальная процентная ставка по рублевым вкладам в десяти крупнейших банках РФ, привлекающих наибольший объем ...05.08.2019 Максимальная ставка по рублевым вкладам в крупнейших банках РФ снизилась до 7,05%
УрБК, Москва, 05.08.2019. Средняя максимальная процентная ставка по рублевым вкладам в десяти крупнейших банках РФ, ...15.07.2019 Максимальная ставка по рублевым вкладам в крупнейших банках РФ снизилась до 7,14%
УрБК, Москва, 15.07.2019. Средняя максимальная процентная ставка по рублевым вкладам в 10 крупнейших банках РФ, ...