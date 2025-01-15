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15.01.2025

Средняя максимальная ставка по вкладам в крупнейших российских банках снизилась до 21,69%

УрБК, Москва, 15.01.2025. Средняя максимальная ставка по вкладам в крупнейших российских банках в третьей декаде декабря снизилась с 22,28% до 21,69%, говорится в материалах Банка России.

Регулятор рассчитывает уровень ставки, ориентируясь на статистику следующих банков: Промсвязьбанк, «Московский кредитный банк», Россельхозбанк, Росбанк, Т-банк, Совкомбанк, Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-банк.

Ранее УрБК писал, что в Свердловской области в 2024 году заметно вырос спрос на депозиты. Высокие рыночные ставки поддерживают сберегательные настроения населения. Свердловчане все чаще отказываются от совершения крупных покупок в пользу накоплений.
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