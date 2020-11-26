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Средняя максимальная ставка по вкладам в крупнейших российских банках выросла до 22,08%

УрБК, Москва, 17.12.2024. Средняя максимальная ставка по вкладам в крупнейших российских банках в первой декаде декабря выросла с 21,983% до 22,083%, говорится в материалах Банка России.

Регулятор рассчитывает уровень ставки, ориентируясь на статистику следующих банков: Промсвязьбанк, «Московский кредитный банк», Россельхозбанк, Росбанк, Т-банк, Совкомбанк, Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-банк.

Для подсчета максимальной процентной ставки в каждом финансовом учреждении аналитики учитывают максимальные ставки по вкладам, которые доступны каждому пользователю. В расчет не принимаются ставки с капитализацией процентов по вкладу и вклады с дополнительными условиями.
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