Средняя максимальная ставка по вкладам в крупнейших российских банках выросла до 22,08%

УрБК, Москва, 17.12.2024. Средняя максимальная ставка по вкладам в крупнейших российских банках в первой декаде декабря ...26.11.2020 Максимальная ставка по рублевым вкладам в крупнейших банках РФ выросла до 4,54%
УрБК, Москва, 26.11.2020. Средняя максимальная процентная ставка по рублевым вкладам в десяти крупнейших банках РФ, ...14.05.2020 Максимальная ставка по рублевым вкладам в крупнейших банках РФ выросла до 5,51%
УрБК, Москва, 14.05.2020. Средняя максимальная процентная ставка по рублевым вкладам в десяти крупнейших банках РФ, ...07.10.2019 Максимальная ставка по рублевым вкладам в крупнейших банках РФ снизилась до 6,62%
Средняя максимальная процентная ставка по рублевым вкладам в десяти крупнейших банках РФ, привлекающих наибольший объем ...15.07.2019 Максимальная ставка по рублевым вкладам в крупнейших банках РФ снизилась до 7,14%
УрБК, Москва, 15.07.2019. Средняя максимальная процентная ставка по рублевым вкладам в 10 крупнейших банках РФ, ...