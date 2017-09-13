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С начала 2017 года господдержку получили 416 свердловских предприятий

УрБК, Екатеринбург, 13.09.2017. Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП) подвел итоги применения механизмов государственной поддержки предприятий за восемь месяцев текущего года. Об этом сообщает департамент информационной политики Среднего Урала.



Самым востребованным инструментом господдержки среди бизнеса является поручительство. С начала 2017 года им воспользовалась 241 компания. Предпринимателям удалось получить кредиты и займы на общую сумму более 2,5 млрд руб.



«На рынке заметна активизация банков в сфере кредитования малого и среднего бизнеса: снижаются ставки, появляются новые продукты. В связи с этим мы видим востребованность поручительств, потому что они позволяют повысить доступность денег для бизнеса. За этот год объем предоставленных гарантий для бизнеса на 40% превысил результаты 2016 года», — сказал директор СОФПП Евгений Копелян.



Второй по популярности финансовой программой являются микрозаймы для бизнеса. Напомним, что в рамках господдержки предприниматели могут получить займы до 3 млн руб. по фиксированной ставке 10% годовых. Деньги выдает СОФПП, являющийся аккредитованной микрокредитной компанией. Всего с начала года фонд предоставил 144 займа на сумму 212 млн руб., что на 10 млн руб. больше, чем в прошлом году.



Значительную динамику также можно наблюдать по льготным инвестиционным кредитам: всего в 2017 году банки-партнеры выдали 31заем на сумму 193,5 млн руб. Для сравнения цифры 2016 года: 23 кредита на 97 млн руб. Максимальный размер кредита — до 15 млн руб., ставка фиксированная — 8,25% годовых. Кредиты предоставляются за счет средств областного фонда поддержки предпринимательства.



Самыми активными территориями по обращению за финансовой господдержкой, помимо Екатеринбурга, стали Нижний Тагил, Березовский, Каменск-Уральский, Алапаевск, Богданович, Качканар, Полевской, Серов, Тавда, Ирбит.

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