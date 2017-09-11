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В Ревде суд обязал горадминистрацию ликвидировать свалки бытовых отходов
11 сентябрь 2017 (12:38)
УрБК, Екатеринбург, 11.09.2017. В Ревде суд обязал администрацию городского округа ликвидировать несанкционированные свалки твердых бытовых отходов. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
В ходе проверки было установлено, что на земельном участке в районе автомобильной дороги Ревда — Детский оздоровительный лагерь «Мечта», а также напротив индивидуального жилого дома № 151 по ул. Чернышевского имеются несанкционированные свалки твердых бытовых отходов.
«Невыполнение обязанностей по ликвидации свалок нарушало права граждан на благоприятную окружающую среду и ее защиту от негативного воздействия, а также создавало угрозу возникновения и распространения пожара в лесном массиве», — отмечают в надзорном ведомстве.
По результатам проверки прокуратура в Ревдинский городской суд направила исковое заявление к администрации городского округа о возложении обязанности провести работы по ликвидации несанкционированных свалок.
В настоящее время решение суда исполнено в полном объеме — свалки ликвидированы.
В ходе проверки было установлено, что на земельном участке в районе автомобильной дороги Ревда — Детский оздоровительный лагерь «Мечта», а также напротив индивидуального жилого дома № 151 по ул. Чернышевского имеются несанкционированные свалки твердых бытовых отходов.
«Невыполнение обязанностей по ликвидации свалок нарушало права граждан на благоприятную окружающую среду и ее защиту от негативного воздействия, а также создавало угрозу возникновения и распространения пожара в лесном массиве», — отмечают в надзорном ведомстве.
По результатам проверки прокуратура в Ревдинский городской суд направила исковое заявление к администрации городского округа о возложении обязанности провести работы по ликвидации несанкционированных свалок.
В настоящее время решение суда исполнено в полном объеме — свалки ликвидированы.
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