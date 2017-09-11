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По итогам августа продажи автомобилей премиум-класса в России сократились на 1%
11 сентябрь 2017 (10:51)
УрБК, Москва, 11.09.2017. Продажи легковых автомобилей премиум-сегмента в России снизились в августе 2017 года на 1% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года — до 11,34 тыс. автомобилей. Об этом сообщает Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ).
Рост показали BMW — на 11% до 2,36 тыс., Mercedes-Benz — на 5% до 3,09 тыс., Volvo — на 11% до 572, Porsche — на 8% до 388 штук, Infiniti — на 21% до 381, Cadillac — на 7% до 78 автомобилей.
Вместе с тем продажи упали у Lexus — на 13% до 2,02 тыс., Audi — на 21% до 1,3 тыс., Land Rover — на 4% до 643, Jaguar — на 9% до 157 автомобилей, Jeep — на 8% до 92, smart — на 20% до 57 штук. В этом месяце продано также 54 автомобиля премиальной марки Hyundai Motor — Genesis (год назад — ни одной машины) и не продано ни одного Chrysler, тогда как год назад было продано пять автомобилей.
Продажи легковых и легких коммерческих автомобилей в целом в России выросли на 16,7% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года — до 132,74 тыс. автомобилей.
Рост показали BMW — на 11% до 2,36 тыс., Mercedes-Benz — на 5% до 3,09 тыс., Volvo — на 11% до 572, Porsche — на 8% до 388 штук, Infiniti — на 21% до 381, Cadillac — на 7% до 78 автомобилей.
Вместе с тем продажи упали у Lexus — на 13% до 2,02 тыс., Audi — на 21% до 1,3 тыс., Land Rover — на 4% до 643, Jaguar — на 9% до 157 автомобилей, Jeep — на 8% до 92, smart — на 20% до 57 штук. В этом месяце продано также 54 автомобиля премиальной марки Hyundai Motor — Genesis (год назад — ни одной машины) и не продано ни одного Chrysler, тогда как год назад было продано пять автомобилей.
Продажи легковых и легких коммерческих автомобилей в целом в России выросли на 16,7% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года — до 132,74 тыс. автомобилей.
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