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Обработаны 100% бюллетеней на выборах губернатора Свердловской области
11 сентябрь 2017 (10:33)
УрБК, Екатеринбург, 11.09.2017. На выборах губернатора Свердловской области обработано 2 тыс. 542 протокола участковых избирательных комиссий (100%). Явка избирателей составила 37,33%.
Голоса избирателей распределились следующим образом: Дмитрий Ионин набрал 9,06%, Константин Киселев — 4,62%, Евгений Куйвашев — 62,16%, Алексей Парфенов — 11,64%, Дмитрий Сергин — 3,99%, Игорь Торощин — 5,4%.
Установление итогов выборов продолжается.
Голоса избирателей распределились следующим образом: Дмитрий Ионин набрал 9,06%, Константин Киселев — 4,62%, Евгений Куйвашев — 62,16%, Алексей Парфенов — 11,64%, Дмитрий Сергин — 3,99%, Игорь Торощин — 5,4%.
Установление итогов выборов продолжается.
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