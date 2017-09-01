Новости дня

В Кольцово задержаны жители КНР при попытке незаконно вывезти из России более 50 кг янтаря

УрБК, Екатеринбург, 01.09.2017. Сотрудники Уральской оперативной таможни провели операцию по пресечению контрабанды янтаря весом более 50 кг. По предварительной оценке, стоимость партии составляет более 6 млн руб., сообщает пресс-служба ведомства.



«Трое граждан Китайской Народной Республики вылетали рейсом из Екатеринбурга в Харбин. В международном терминале аэропорта Кольцово мужчины проследовали по зеленому коридору, заявив тем самым об отсутствии товаров, подлежащих обязательному декларированию. В ходе досмотра ручной клади и багажа таможенники обнаружили свертки с необработанным янтарем. Данный камень включен в перечень стратегически важных товаров и ресурсов и запрещен к вывозу с территории РФ», — рассказали в пресс-службе.



В данный момент рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 226.1 УК РФ «Контрабанда ... стратегически важных товаров и ресурсов...». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет со штрафом до 1 млн руб.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: