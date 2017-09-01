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В Кольцово задержаны жители КНР при попытке незаконно вывезти из России более 50 кг янтаря
1 сентябрь 2017 (17:52)
УрБК, Екатеринбург, 01.09.2017. Сотрудники Уральской оперативной таможни провели операцию по пресечению контрабанды янтаря весом более 50 кг. По предварительной оценке, стоимость партии составляет более 6 млн руб., сообщает пресс-служба ведомства.
«Трое граждан Китайской Народной Республики вылетали рейсом из Екатеринбурга в Харбин. В международном терминале аэропорта Кольцово мужчины проследовали по зеленому коридору, заявив тем самым об отсутствии товаров, подлежащих обязательному декларированию. В ходе досмотра ручной клади и багажа таможенники обнаружили свертки с необработанным янтарем. Данный камень включен в перечень стратегически важных товаров и ресурсов и запрещен к вывозу с территории РФ», — рассказали в пресс-службе.
В данный момент рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 226.1 УК РФ «Контрабанда ... стратегически важных товаров и ресурсов...». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет со штрафом до 1 млн руб.
«Трое граждан Китайской Народной Республики вылетали рейсом из Екатеринбурга в Харбин. В международном терминале аэропорта Кольцово мужчины проследовали по зеленому коридору, заявив тем самым об отсутствии товаров, подлежащих обязательному декларированию. В ходе досмотра ручной клади и багажа таможенники обнаружили свертки с необработанным янтарем. Данный камень включен в перечень стратегически важных товаров и ресурсов и запрещен к вывозу с территории РФ», — рассказали в пресс-службе.
В данный момент рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 226.1 УК РФ «Контрабанда ... стратегически важных товаров и ресурсов...». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет со штрафом до 1 млн руб.
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