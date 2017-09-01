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В Екатеринбурге местный житель обвиняется в поджогах 41 автомобиля

УрБК, Москва, 01.09.2017. Прокуратура Екатеринбурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 31-летнего местного жителя, который обвиняется в 41 случаях поджога автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



По версии следствия, в период с 23 февраля 2015 года по 16 октября 2016 года обвиняемый, действуя на территории Екатеринбурга, Арамили и Сысерти, в состоянии алкогольного опьянения разливал на автомобили горючую жидкость и поджигал. В результате уничтожено полностью или частично 41 автомобиль.



Действиями обвиняемого причинен значительный материальный ущерб владельцам автомобилей на общую сумму свыше 4,5 млн руб.



Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Ленинский районный суд Екатеринбурга.

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