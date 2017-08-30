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В преддверии 1 сентября спрос на шоколадные конфеты в России вырос в 3,5 раза
30 август 2017 (16:41)
УрБК, Екатеринбург, 30.08.2017. В преддверии начала учебного года спрос на шоколадные конфеты вырос в 3,5 раза. Об этом сообщает пресс-служба торговой сети «Перекресток».
Более популярными стали и другие сладости.
«В первый учебный день родители балуют школьников пастилой (рост на 75%), тортами (рост на 35%), пирожными (рост на 20%) и шоколадом с игрушкой (рост на 15%). Плиточный шоколад и батончики демонстрируют снижение продаж. Наблюдается также рост молочных снеков (до 25%), глазированных сырков (более 15%), творожных продуктов (+15%), детских соков и воды (более 10%)», — говорится в исследовании.
Кроме того, в преддверии 1 сентября наблюдается рост продаж игристых вин (более 10%) и икры лососевой (до 60%). Вермуты, вина, крепкий алкоголь не пользуются спросом. Рост демонстрируют колбасные изделия: ветчина (+35%), колбаса варено-копченая и сырокопченая (до 25%), а также сыры мягкие (до 10%) и твердые (до 5%).
Наиболее популярными цветами к 1 сентября среди покупателей в сети «Перекресток» являются хризантемы и розы. Спрос на букеты соизмерим с предпраздничными днями в преддверии 8 марта.
Более популярными стали и другие сладости.
«В первый учебный день родители балуют школьников пастилой (рост на 75%), тортами (рост на 35%), пирожными (рост на 20%) и шоколадом с игрушкой (рост на 15%). Плиточный шоколад и батончики демонстрируют снижение продаж. Наблюдается также рост молочных снеков (до 25%), глазированных сырков (более 15%), творожных продуктов (+15%), детских соков и воды (более 10%)», — говорится в исследовании.
Кроме того, в преддверии 1 сентября наблюдается рост продаж игристых вин (более 10%) и икры лососевой (до 60%). Вермуты, вина, крепкий алкоголь не пользуются спросом. Рост демонстрируют колбасные изделия: ветчина (+35%), колбаса варено-копченая и сырокопченая (до 25%), а также сыры мягкие (до 10%) и твердые (до 5%).
Наиболее популярными цветами к 1 сентября среди покупателей в сети «Перекресток» являются хризантемы и розы. Спрос на букеты соизмерим с предпраздничными днями в преддверии 8 марта.
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