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УБРиР запустил проект по привлечению новых сотрудников с помощью робота

УрБК, Екатеринбург, 30.08.2017. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) в августе запустил пилотный проект по привлечению новых сотрудников с помощью автоматизированной системы. Об этом сообщает пресс-служба кредитной организации.



Голосовой робот-рекрутер по имени Вера обрабатывает резюме, оставленные на сайтах по поиску работы, и осуществляет обзвон соискателей, подходящих по параметрам открытой в банке вакансии.



Как рассказал Юрий Воронин, директор департамента корпоративного развития и управления персоналом УБРиР, использование робота позволит более эффективно распределить работу по подбору персонала.



«Внедрение автоматизации в HR — это нарастающий тренд последнего времени. Мы видим, что многие крупные компании оптимизируют работу с персоналом. Они передают часть однотипных, но вместе с тем ресурсоемких задач роботизированным системам, оставляя сотрудникам функционал, требующий комплексного подхода и нестандартных решений», — отметил Юрий Воронин.



Первые недели тестирования показали, что за день машина может произвести до 90 звонков, что почти в 2 раза больше, чем совершает один сотрудник. Тестирование нового подхода продлится еще несколько месяцев, после чего будет принято решение об использовании на постоянной основе.

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