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Суд рассмотрит иск о банкротстве Ирбитского плодосовхоза

УрБК, Екатеринбург, 29.08.2017. Арбитражный суд Свердловской области рассмотрит заявление о признании ОАО «Ирбитский плодосовхоз» несостоятельным (банкротом). Об этом сообщается в материалах арбитража.



Соответствующий документ поступил в суд 28 августа 2017 года. Заявителем по делу выступает МИФНС России № 13 по Свердловской области, сумма исковых требований составляет 506 тыс. руб.



Напомним, ОАО «Ирбитский плодосовхоз» зарегистрировано в 2004 году в г. Ирбите. Компания выращивает и реализует саженцы плодово-ягодных и декоративных культур.



Следует отметить, что 100% акций совхоза принадлежат министерству госимущества Свердловской области. В текущем году власти региона дважды выставляли их на продажу, однако желающих приобрести предприятие не нашлось.

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