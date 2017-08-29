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Экс-глава МУГИСО Алексей Пьянков возглавил Облкоммунэнерго

29 август 2017 (09:58)

УрБК, Екатеринбург, 29.08.2017. Экс-министр госимущества Свердловской области (МУГИСО) Алексей Пьянков возглавил совет директоров АО «Облкоммунэнерго». Информацию УрБК подтвердили в пресс-службе компании.

«Алексей Пьянков был избран председателем совета директоров «Облкоммунэнерго» 23 августа», — прокомментировали в компании.

Напомним, Алексея Пьянкова и его помощников обвиняют в даче и получении взяток, а также растрате госимущества при подготовке к чемпионату мира по футболу 2018 года. На прошлой неделе экс-глава МУГИСО получил новый пост в правительстве Свердловской области.

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