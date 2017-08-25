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Прокуратура начала проверку в связи с гибелью работника Екатеринбургского метрополитена
25 август 2017 (14:48)
УрБК, Екатеринбург, 25.08.2017. Прокуратура Верх-Исетского района Екатеринбурга организовала проверку в связи с несчастным случаем, произошедшим в здании, расположенном в пер. Володарского, 3. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
По предварительной информации, 24 августа 2017 года в дневное время при выполнении электромонтажных работ в здании по указанному адресу погиб начальник отдела электроснабжения ЕМУП «Екатеринбургский метрополитен». Второй работник предприятия получил телесные повреждения и был доставлен в одну из городских больниц.
В настоящее время прокуратура выясняет все обстоятельства произошедшего.
В ходе проверки будет дана оценка соблюдению требований федерального законодательства об охране труда. Будут опрошены представители муниципального предприятия, в том числе отвечающие за соблюдение техники безопасности, запрошена и изучена документация по допуску работников к выполнению указанных работ.
По результатам надзорных мероприятий при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
По предварительной информации, 24 августа 2017 года в дневное время при выполнении электромонтажных работ в здании по указанному адресу погиб начальник отдела электроснабжения ЕМУП «Екатеринбургский метрополитен». Второй работник предприятия получил телесные повреждения и был доставлен в одну из городских больниц.
В настоящее время прокуратура выясняет все обстоятельства произошедшего.
В ходе проверки будет дана оценка соблюдению требований федерального законодательства об охране труда. Будут опрошены представители муниципального предприятия, в том числе отвечающие за соблюдение техники безопасности, запрошена и изучена документация по допуску работников к выполнению указанных работ.
По результатам надзорных мероприятий при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
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