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Число выявленных картельных сговоров в РФ выросло на 18%

УрБК, Москва, 24.08.2017. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России в I полугодии 2017 года выявила на 18% картелей больше, чем за аналогичный период прошлого года. Возбуждено 205 дел, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные ведомства.



Количество сговоров на торгах выросло на 6,2% (возбуждено 161 дело). При этом количество всех дел, возбужденных по статье 11 закона о защите конкуренции, то есть запрета на ограничивающие конкуренцию соглашения, возросло незначительно — на 2% (231 дело).



По словам начальника управления по борьбе с картелями ФАС Андрея Тенишева, наиболее картелизированными сферами в I полугодии текущего года являются здравоохранение (17,8% возбужденных дел против 18% в I полугодии 2016 года), строительный комплекс (17,5% против 13,8%), продукты питания (11% против 5,3%), пассажирские перевозки (8,6% в первом полугодии 2017 года).



«Большая часть выявленных ФАС России и ее территориальными органами картелей не относится к субъектам малого предпринимательства. Стоит отметить, что более 80% всех дел о картелях это сговоры на торгах. Ежегодно государство и компании с государственным участием закупают продукцию и услуги на сумму более 30 трлн руб. Картели на торгах посягают как на конкуренцию, так и на рациональное и справедливое распределение государственных средств», — заявил А. Тенишев.

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