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Аудиторы усомнились в способности «Уралмашзавода» осуществлять непрерывную деятельность

УрБК, Екатеринбург, 23.08.2017. Аудиторская компания «Финэкспертиза» провела анализ финансовой отчетности ПАО «Уралмашзавод». По мнению экспертов, ситуация на предприятии вызывает серьезные опасения.



Чистый убыток ПАО «Уралмашзавод» и его дочерних компаний в 2016 году составил 807 млн 203 тыс. руб., в 2015 году — 1 млрд 981 млн 040 тыс. руб. и сумма чистых активов оказалась меньше величины уставного капитала на 6 млрд 432 млн 198 тыс. руб. и 5 млрд 624 млн 995 тыс. руб. по состоянию на 31 декабря 2016 года и 31 декабря 2015 года соответственно.



«Данные события или условия указывают на наличие существенной неопределенности, обуславливающей значительные сомнения в способности ПАО «Уралмашзавод» и его дочерних компаний продолжать свою деятельность непрерывно. Вместе с тем руководство ПАО «Уралмашзавод» не планирует прекращение деятельности в течение как минимум 12 месяцев после отчетной даты (31 декабря 2016 года — прим. ред.)», — говорится в заключении компании «Финэкспертиза» за подписью руководителя департамента международного аудита Наталии Тарабариной.



Отметим, что стоимость чистых активов предприятия в последние годы демонстрирует отрицательную динамику. В 2014 году этот показатель составлял плюс 787 млн 204 млн руб., в 2015 году — минус 1 млрд 710 млн руб., в 2016 году — минус 2 млрд 742 млн руб.



Отрицательная величина чистых активов означает, что, по данным бухгалтерской отчетности, размер долгов превышает стоимость всего имущества общества. Это может свидетельствовать о глубоких финансовых проблемах предприятия, которые зачастую носят необратимый характер.

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