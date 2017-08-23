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Росавиация закрывает программы подготовки пилотов коммерческой авиации в училищах

УрБК, Екатеринбург, 23.08.2017. Росавиация решила признать недействительными программы подготовки коммерческих пилотов в рамках среднего и дополнительного профессионального образования, действовавшие в 2006-2016 годы. Об этом сообщает «Коммерсантъ».



Росавиация отменила свое распоряжение от 2006 года, утверждавшее программы подготовки пилотов коммерческой авиации в образовательных учреждениях РФ. Такую телеграмму ведомство направило в адрес Челябинского летного училища гражданской авиации (ЧЛУГА). Таким образом, программы подготовки коммерческих пилотов в рамках среднего и дополнительного профессионального образования, одобренные до 1 января 2016 года, аннулируются.



Напомним, о конфликте в авиационном образовании стало известно в мае. Пилоты и другие работники отрасли обратились в ICAO, требуя «прекратить произвол со стороны Росавиации в отношении авиационных специалистов и учебных центров». По мнению протестующих, ведомство, «зачастую не объясняя причин или по-разному трактуя законы», аннулировало свидетельства сотен авиаспециалистов. Пилоты считали, что Росавиация «проводит карательную политику», пытаясь прикрыть собственные упущения после завершения расследования катастрофы самолета Boeing 737 в Казани в 2013 году. Тогда Межгосударственный авиационный комитет выяснил, что основной причиной трагедии стала неподготовленность экипажа и неправомерная сертификация командира воздушного судна.



Новая инициатива Росавиации, по мнению экспертов, может лишить свидетельств около 5 тыс. действующих пилотов — выпускников частных и государственных училищ, среди которых Красный Кут, Бугуруслан, Сасово.

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