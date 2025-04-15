«Уральские авиалинии» и УрФУ будут готовить специалистов по обслуживанию авиационных двигателей

Фото предоставлены пресс-службой компании «Уральские авиалинии»

УрБК, Екатеринбург, 10.07.2025. «Уральские авиалинии» и Уральский федеральный университет (УрФУ) подписали соглашение о стратегическом партнерстве по подготовке кадров для авиационной отрасли, сообщает пресс-служба авиаперевозчика.В рамках реализации достигнутых договоренностей планируется совместная подготовка инженеров по эксплуатации авиационных двигателей. Важным направлением сотрудничества также является разработка в рамках научно-исследовательских работ специализированного оборудования по диагностике состояния авиадвигателей с целью поддержания летной годности.«Сегодня очень сложно найти специалистов по эксплуатации летательных аппаратов и авиационных двигателей. Теперь на базе Уральской передовой инженерной школы появилась возможность обучать как бакалавров, так и магистров по этой специальности. По окончании университета у выпускников будет возможность практически реализовать свои дипломные проекты у нас на производстве», — заявил директор авиационного технического центра «Уральских авиалиний» Игорь Поддубный.Исполняющий обязанности ректора УрФУ Илья Обабков считает, что люди должны выращиваться в университетах как можно ближе к производству.«Мы вместе договариваемся готовить людей для авиационной отрасли здесь, в Екатеринбурге. На базе «Уральских авиалиний» будет обучаться передовая инженерная школа — это только первый шаг. Если смелости и духа у авиакомпании «Уральские авиалинии», а я в это верю, хватит, получим гораздо более комплексный подход, не просто в рамках Инженерно-передовой школы», — заявил И. Обабков.В июле авиакомпания уже запустила программу для магистрантов. Для них создан учебный цех, где они могут изучать теорию и проходить практику под руководством опытных специалистов компании. Магистерская программа длится два года, выпускники будут приняты в авиакомпанию на должности «инженер по эксплуатации авиационной техники» или «инженер по поддержанию летной годности».Программа для бакалавров начнется уже с сентября этого года, практику они будут проходить в «Уральских авиалиниях» прямо с первого курса.«На данный момент идет прием на бакалавриат. До 25 июля — прием документов, в магистратуру — до 25 августа. Можно подать документы на портале Госуслуг, лично приехать на ул. Мира, 19, либо через личный кабинет студента на сайте УрФУ», — отмечает заведующий кафедрой «Энергетика» УрФУ Олег Комаров.