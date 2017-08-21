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В День города «МегаФон» зафиксировал в Екатеринбурге рост интернет-трафика на 70%

УрБК, Екатеринбург, 21.08.2017. В День города жители и гости Екатеринбурга проговорили по мобильному телефону более 2,8 млн минут, что эквивалентно пяти годам непрерывного общения. Екатеринбуржцы сделали свыше 7,5 млн звонков, что на 20% больше чем в 2016 году, а интернет-трафик вырос сразу на 70%, сообщает пресс-служба компании «МегаФон».



В День города чаще всего свердловчане звонили в Москву, Московскую область и Санкт-Петербург. В числе самых популярных направлений для междугороднего общения уральцев также оказались Иваново, Псков, Ростовская область и Краснодарский край. Всего за один день абоненты «МегаФона» отправили более 800 тыс. sms, что на 12% больше, чем в обычный выходной.



Почти в два раза активнее свердловчане пользовались в праздник мобильным интернетом. Самые качающие и общительные в этот день находились в центре города — на Плотинке, возле драмтеатра и в районе улицы Вайнера связисты зафиксировали наибольший объем интернет и голосового трафика.



Больше всего селфи горожане сделали возле Музея архитектуры и дизайна, где работала Hi-Tech площадка «МегаФона». В соцсетях всего за несколько часов появилось свыше 500 фото с хэштегом #ВключайсяЕкатеринбург. Более трех тысяч человек окунулись в виртуальную реальность с помощью онлайн-игр на скорости 4G.



«Массовые праздничные мероприятия — всегда испытание для мобильной сети. С учетом того, что большое количество жителей приезжают на день города со всей области, нагрузка на мобильное оборудование возрастает в 5-10 раз. В рамках подготовки ко Дню города мы обеспечили во всех районах Екатеринбурга наибольшую пропускную способность на объектах связи. Самыми общительными стали Центральный и Ботанический районы, а самыми интернет-качающими, помимо центральной части города, признаны жители Юго-Западного района и поселка Шабровский», — отметила руководитель по инфраструктуре Свердловского отделения компании «МегаФон» Людмила Павлова.



По ее словам, суммарно в День города абоненты скачали на телефоны такой объем данных, которого хватило бы для просмотра 13 тыс. онлайн-фильмов.

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