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Новостройки без налоговой базы
17 август 2017 (17:06)
Свердловчане начали получать квитанции по имущественным налогам — транспортному, земельному и налогу на имущество физлиц. Но есть категория собственников, которая «письма счастья» от налоговой может не ждать. Это владельцы квартир и домов, построенных после 2013 года. У таких объектов нет инвентаризационной стоимости, которая является базой для исчисления налога. В итоге пока в регионе не примут закон об использовании кадастровой оценки, собственники квартир в новостройках будут по-прежнему «освобождены» от фискальной нагрузки. Недоимка по налогам с успехом компенсируется за счет применения повышающих коэффициентов к инвентаризационной стоимости других объектов.
В 2013 году Россия начала переход от использования инвентаризационной оценки недвижимости при расчете налогов к кадастровой — более приближенной к рыночной. Соответственно, БТИ утратили свои полномочия и не оценивали построенные за последние 4 года квартиры и дома. При этом закон о применении кадастровой оценки при расчете налога на недвижимость в Свердловской области пока не приняли.
«У объектов, которые были построены позже 2013 года, инвентаризационной стоимости нет, есть только кадастровая. Наши законопослушные граждане хотят уплатить налог и спрашивают, почему мы им не исчисляем. Рассмотрев такие моменты, мы видим, что у нас нет инвентаризационной стоимости, соответственно, нет налоговой базы, к которой можно применить ставку, чтобы исчислить налог», — рассказала заместитель руководителя Управления Федеральной налоговой службы по Свердловской области Лидия Исаева.
За два последних года на кадастровую оценку недвижимости при расчете налога на имущество физических лиц перешли 49 субъектов РФ. У остальных есть время до 2020 года.
Налог на имущество физических лиц относится к местным, то есть ставку налогообложения в этом случае определяют муниципалитеты. Сейчас в Екатеринбурге она различается в зависимости от инвентаризационной стоимости объекта недвижимости. Для имущества до 300 тыс. руб. включительно ставка составляет 0,1%, от 300 тыс. до 500 тыс. руб. включительно — 0,25%, свыше 500 тыс. руб. — 2,5 тыс. руб. плюс 1% от суммы свыше 500 тыс. руб.
Согласно федеральному закону, при расчете налога от кадастровой оценки ставка составит 0,1% для жилой недвижимости стоимостью до 300 млн руб., для остальных объектов — до 0,5%. Для жилья дороже 300 млн руб. — 2%. При этом регионам предоставлено право снизить эти ставки. Вся разница в том, что инвентаризационная и кадастровая стоимость могут различаться в несколько раз, что, естественно, увеличит фискальную нагрузку на население. Поэтому в Свердловской области несколько лет обсуждают, какие ставки применить.
«На территории Свердловской области этот вопрос рассматривается на протяжении вот уже двух лет. Пока мы не пришли к консенсусу. Органы местного самоуправления должны очень внимательно рассмотреть вопрос, во-первых, чтобы не было большой налоговой нагрузки на налогоплательщиков, во-вторых, чтобы мы не потеряли то наполнение бюджета, что мы имеем», — добавила Лидия Исаева.
При этом даже если закон примут в этом году, первые уведомления собственники новостроек получат только в 2019 году и с начислениями по налогу за 2018 год. За пять потерянных лет из-за неопределенного правового статуса взыскивать недоимку по налогам с них не смогут, уточняют в ФНС.
Всего, по данным Свердловскстата, с 2013 по 2016 год в регионе ввели в действие 8 млн 762,8 тыс. кв. м. жилья или свыше 116,7 тыс. квартир. По итогам 2017 года в Свердловской области планируют сдать еще 2 млн кв. м. жилья.
При этом начиная с прошлого года в России стали применять повышающие коэффициенты при расчете налога на имущество физических лиц от инвентаризационной стоимости. В прошлом году коэффициент-дефлятор составил 1,147 (то есть налоговая база фактически выросла на 14,7%), в этом году — 1,329 (на 32,9%), в следующем — 1,425 (на 42,5%). При этом сумма начисленного налога в итоге может вырасти в несколько раз: если стоимость недвижимости преодолеет один из обозначенных порогов (в Екатеринбурге 300 тыс. руб. и 500 тыс. руб.), то и ставку ФНС будет применять другую.
В итоге поступления по налогам не сокращаются, а растут год от года. Только не за счет граждан, которые улучшают свои жилищные условия, да и в принципе имеют деньги на покупку квартиры, а за счет владельцев старого жилищного фонда. При этом многие из них владеют квартирами еще со времен приватизации.
В 2013 году Россия начала переход от использования инвентаризационной оценки недвижимости при расчете налогов к кадастровой — более приближенной к рыночной. Соответственно, БТИ утратили свои полномочия и не оценивали построенные за последние 4 года квартиры и дома. При этом закон о применении кадастровой оценки при расчете налога на недвижимость в Свердловской области пока не приняли.
«У объектов, которые были построены позже 2013 года, инвентаризационной стоимости нет, есть только кадастровая. Наши законопослушные граждане хотят уплатить налог и спрашивают, почему мы им не исчисляем. Рассмотрев такие моменты, мы видим, что у нас нет инвентаризационной стоимости, соответственно, нет налоговой базы, к которой можно применить ставку, чтобы исчислить налог», — рассказала заместитель руководителя Управления Федеральной налоговой службы по Свердловской области Лидия Исаева.
За два последних года на кадастровую оценку недвижимости при расчете налога на имущество физических лиц перешли 49 субъектов РФ. У остальных есть время до 2020 года.
Налог на имущество физических лиц относится к местным, то есть ставку налогообложения в этом случае определяют муниципалитеты. Сейчас в Екатеринбурге она различается в зависимости от инвентаризационной стоимости объекта недвижимости. Для имущества до 300 тыс. руб. включительно ставка составляет 0,1%, от 300 тыс. до 500 тыс. руб. включительно — 0,25%, свыше 500 тыс. руб. — 2,5 тыс. руб. плюс 1% от суммы свыше 500 тыс. руб.
Согласно федеральному закону, при расчете налога от кадастровой оценки ставка составит 0,1% для жилой недвижимости стоимостью до 300 млн руб., для остальных объектов — до 0,5%. Для жилья дороже 300 млн руб. — 2%. При этом регионам предоставлено право снизить эти ставки. Вся разница в том, что инвентаризационная и кадастровая стоимость могут различаться в несколько раз, что, естественно, увеличит фискальную нагрузку на население. Поэтому в Свердловской области несколько лет обсуждают, какие ставки применить.
«На территории Свердловской области этот вопрос рассматривается на протяжении вот уже двух лет. Пока мы не пришли к консенсусу. Органы местного самоуправления должны очень внимательно рассмотреть вопрос, во-первых, чтобы не было большой налоговой нагрузки на налогоплательщиков, во-вторых, чтобы мы не потеряли то наполнение бюджета, что мы имеем», — добавила Лидия Исаева.
При этом даже если закон примут в этом году, первые уведомления собственники новостроек получат только в 2019 году и с начислениями по налогу за 2018 год. За пять потерянных лет из-за неопределенного правового статуса взыскивать недоимку по налогам с них не смогут, уточняют в ФНС.
Всего, по данным Свердловскстата, с 2013 по 2016 год в регионе ввели в действие 8 млн 762,8 тыс. кв. м. жилья или свыше 116,7 тыс. квартир. По итогам 2017 года в Свердловской области планируют сдать еще 2 млн кв. м. жилья.
При этом начиная с прошлого года в России стали применять повышающие коэффициенты при расчете налога на имущество физических лиц от инвентаризационной стоимости. В прошлом году коэффициент-дефлятор составил 1,147 (то есть налоговая база фактически выросла на 14,7%), в этом году — 1,329 (на 32,9%), в следующем — 1,425 (на 42,5%). При этом сумма начисленного налога в итоге может вырасти в несколько раз: если стоимость недвижимости преодолеет один из обозначенных порогов (в Екатеринбурге 300 тыс. руб. и 500 тыс. руб.), то и ставку ФНС будет применять другую.
В итоге поступления по налогам не сокращаются, а растут год от года. Только не за счет граждан, которые улучшают свои жилищные условия, да и в принципе имеют деньги на покупку квартиры, а за счет владельцев старого жилищного фонда. При этом многие из них владеют квартирами еще со времен приватизации.
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