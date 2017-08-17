Новостройки без налоговой базы

Свердловчане начали получать квитанции по имущественным налогам — транспортному, земельному и налогу на имущество физлиц. Но есть категория собственников, которая «письма счастья» от налоговой может не ждать. Это владельцы квартир и домов, построенных после 2013 года. У таких объектов нет инвентаризационной стоимости, которая является базой для исчисления налога. В итоге пока в регионе не примут закон об использовании кадастровой оценки, собственники квартир в новостройках будут по-прежнему «освобождены» от фискальной нагрузки. Недоимка по налогам с успехом компенсируется за счет применения повышающих коэффициентов к инвентаризационной стоимости других объектов.В 2013 году Россия начала переход от использования инвентаризационной оценки недвижимости при расчете налогов к кадастровой — более приближенной к рыночной. Соответственно, БТИ утратили свои полномочия и не оценивали построенные за последние 4 года квартиры и дома. При этом закон о применении кадастровой оценки при расчете налога на недвижимость в Свердловской области пока не приняли.«У объектов, которые были построены позже 2013 года, инвентаризационной стоимости нет, есть только кадастровая. Наши законопослушные граждане хотят уплатить налог и спрашивают, почему мы им не исчисляем. Рассмотрев такие моменты, мы видим, что у нас нет инвентаризационной стоимости, соответственно, нет налоговой базы, к которой можно применить ставку, чтобы исчислить налог», — рассказала заместитель руководителя Управления Федеральной налоговой службы по Свердловской области Лидия Исаева.За два последних года на кадастровую оценку недвижимости при расчете налога на имущество физических лиц перешли 49 субъектов РФ. У остальных есть время до 2020 года.Налог на имущество физических лиц относится к местным, то есть ставку налогообложения в этом случае определяют муниципалитеты. Сейчас в Екатеринбурге она различается в зависимости от инвентаризационной стоимости объекта недвижимости. Для имущества до 300 тыс. руб. включительно ставка составляет 0,1%, от 300 тыс. до 500 тыс. руб. включительно — 0,25%, свыше 500 тыс. руб. — 2,5 тыс. руб. плюс 1% от суммы свыше 500 тыс. руб.Согласно федеральному закону, при расчете налога от кадастровой оценки ставка составит 0,1% для жилой недвижимости стоимостью до 300 млн руб., для остальных объектов — до 0,5%. Для жилья дороже 300 млн руб. — 2%. При этом регионам предоставлено право снизить эти ставки. Вся разница в том, что инвентаризационная и кадастровая стоимость могут различаться в несколько раз, что, естественно, увеличит фискальную нагрузку на население. Поэтому в Свердловской области несколько лет обсуждают, какие ставки применить.«На территории Свердловской области этот вопрос рассматривается на протяжении вот уже двух лет. Пока мы не пришли к консенсусу. Органы местного самоуправления должны очень внимательно рассмотреть вопрос, во-первых, чтобы не было большой налоговой нагрузки на налогоплательщиков, во-вторых, чтобы мы не потеряли то наполнение бюджета, что мы имеем», — добавила Лидия Исаева.При этом даже если закон примут в этом году, первые уведомления собственники новостроек получат только в 2019 году и с начислениями по налогу за 2018 год. За пять потерянных лет из-за неопределенного правового статуса взыскивать недоимку по налогам с них не смогут, уточняют в ФНС.Всего, по данным Свердловскстата, с 2013 по 2016 год в регионе ввели в действие 8 млн 762,8 тыс. кв. м. жилья или свыше 116,7 тыс. квартир. По итогам 2017 года в Свердловской области планируют сдать еще 2 млн кв. м. жилья.При этом начиная с прошлого года в России стали применять повышающие коэффициенты при расчете налога на имущество физических лиц от инвентаризационной стоимости. В прошлом году коэффициент-дефлятор составил 1,147 (то есть налоговая база фактически выросла на 14,7%), в этом году — 1,329 (на 32,9%), в следующем — 1,425 (на 42,5%). При этом сумма начисленного налога в итоге может вырасти в несколько раз: если стоимость недвижимости преодолеет один из обозначенных порогов (в Екатеринбурге 300 тыс. руб. и 500 тыс. руб.), то и ставку ФНС будет применять другую.В итоге поступления по налогам не сокращаются, а растут год от года. Только не за счет граждан, которые улучшают свои жилищные условия, да и в принципе имеют деньги на покупку квартиры, а за счет владельцев старого жилищного фонда. При этом многие из них владеют квартирами еще со времен приватизации.