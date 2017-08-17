Квартиры-«спецпроекты» в Екатеринбурге подешевели на 9%

Группа компаний (ГК) «Новосел» оценила рынок формата «спецпроекты» на рынке вторичного жилья Екатеринбурга по итогам I полугодия 2017 года. В исследовании говорится, что средняя цена предложения за последние шесть месяцев снизилась на 0,9% (до 78 тыс. 921 руб.). Наиболее глубокое падение стоимости «спецпроектов» было зафиксировано в сегментах «эконом» (минус 2,1%) и «премиум» (минус 0,7%).Отметим, что этот формат недвижимости в Екатеринбурге непрерывно дешевеет с начала 2015 года. За последние два с половиной года средняя цена «спецпроектов» снизилась на 8,7%. Для сравнения, «хрущевки» и «брежневки» за аналогичный период времени стали дешевле на 18-19%.Начальник аналитического отдела Уральской палаты недвижимости (УПН) Михаил Хорьков сообщил, что под термином «спецпроекты» чаще всего подразумевают все относительно новые жилые комплексы. Поэтому этот формат является достаточно разнородным.«На самом деле термин «спецпроекты» появился в 1990-е годы. Тогда так называли дома, которые не были типовыми, а проектировались под конкретное место. Сейчас в эту категорию попадает большинство проектов, которые реализуются на территории Екатеринбурга. То есть почти все жилье современной постройки. Очевидно, что качество «наполнения» этих домов достаточно разное. Они сильно отличаются друг от друга», — считает Михаил Хорьков.По его словам, в последние годы «спецпроекты» дешевеют медленнее, чем старый жилой фонд: «хрущевки», «брежневки», «пентагоны». В условиях кризиса этот формат оказался наиболее конкурентоспособным на вторичном рынке жилья Екатеринбурга.Руководитель аналитического отдела ГК «Новосел» Сергей Меньшенин сообщил, что каждый сегмент «спецпроектов» имеет свою специфику. В настоящее время в структуре предложения доля класса «эконом» составляет 44%, «комфорт» — 43%, «бизнес» —11%. «премиум» — 2%.«Объем предложения «спецпроектов» в Екатеринбурге за последние шесть месяцев вырос на 5%. Сейчас средняя стоимость одного квадратного метра в «спецпроектах» сегмента «эконом» составляет 63 тыс. 335 руб. (с января 2017 года стоимость снизилась на 2,1%), «комфорт» — 81 тыс. 530 руб. (плюс 0,2%), «бизнес» — 109 тыс. 757 руб. (плюс 0,2%), «премиум» — 222 тыс. 210 руб. (минус 3,2%)», — заявил Сергей Меньшенин.Негативная динамика цен «спецпроектов» во многом связана с избыточным предложением. В 2015-2016 годы в Екатеринбурге ежегодно сдавали более 1 млн кв. м. жилья. На фоне снижения реальных доходов населения покупательный спрос не смог «поглотить» эти объемы. Поэтому рынок «спецпроектов» регулярно пополняется новыми объектами.По данным ГК «Новосел», за последние полгода объем предложения в классе «премиум» вырос на 35,7%, «эконом» — на 11,8%, «бизнес» — на 0,7%.Как отмечают эксперты, быстрее всего в Екатеринбурге дешевеют однокомнатные «спецпроекты». В последние полгода средняя цена предложения в этом сегменте снизилась на 2,1% (до 74 тыс. 862 руб. за кв. м.). Двухкомнатные «спецпроекты» подешевели на 2,3% (до 75 тыс. 420 руб. за кв. м.). Трехкомнатные подорожали на 0,6% (до 81 тыс. 791 руб. за кв. м.), четырехкомнатные и более — на 2,7% (до 98 тыс. 213 руб. за кв. м.).Стоимость «спецпроектов» снижается практически во всех ценовых поясах Екатеринбурга. В январе 2017 года средняя стоимость в 1 поясе составляла 82 тыс. 529 руб. за кв. м., в июле — 81 тыс. 843 руб. Во 2 поясе стоимость за аналогичный период времени снизилась с 66 тыс. 457 руб. до 64 тыс. 716 руб. за кв. м., в 3 поясе — с 61 тыс. 275 руб. до 60 тыс. 298 руб. за кв. м.Очевидно, что «спецпроекты» заметно меньше пострадал от кризиса, чем остальные сегменты вторичного рынка. Однако здесь также отмечаются негативные тенденции: медленное снижение цен, рост объемов предложения, сокращение числа потенциальных покупателей. В краткосрочной перспективе ситуация вряд ли изменится в лучшую сторону.