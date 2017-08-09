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Средняя цена посуточной аренды «однушки» в Екатеринбурге превышает 1,6 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 09.08.2017. Средняя цена посуточной аренды однокомнатной квартиры в Екатеринбурге составляет 1 тыс. 605 руб., двухкомнатной — 2 тыс. 280 руб., трехкомнатной — 2 тыс. 990 руб. Об этом говорится в исследовании аналитического отдела Уральской палаты недвижимости (УПН).



По данным УПН, сегмент «квартиры посуточно» уже сегодня занимает более 40% рынка гостиничных услуг Екатеринбурга. Этот сектор продолжает расти как за счет системных игроков, так и за счет частных предложений.



«Пока основной объем рынка — это квартиры, которые сдаются собственниками самостоятельно. Онлайн сервисы и агрегаторы способствуют развитию этого направления. Но посуточная аренда квартир и апартаментов — направление, которое развивается и при помощи локальных игроков, которые все активнее берут объекты в управление. Уже сегодня это огромный сектор, сопоставимый с рынком гостиниц, и который имеет потенциал для дальнейшего роста. Рост рынка краткосрочной аренды вызывает озабоченность у гостиничных операторов, которые указывают на неравные стартовые условия и «серую» зону, в которой существует рынок квартир. Действительно, в отдельных группах этот сегмент пересекается с рынком гостиничных услуг, но все же никогда не сможет заменить его в полной мере», — заявил начальник аналитического отдела УПН Михаил Хорьков.

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