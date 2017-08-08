Новости дня

АСВ: По итогам I полугодия объем вкладов физлиц в банках вырос на 2,9%

УрБК, Москва, 08.08.2017. В I полугодии 2017 года объем средств населения в банках увеличился на 696,8 млрд руб. (на 2,9%) до 24,89 трлн руб. Об этом сообщает пресс-служба Агентства по страхованию вкладов (АСВ).



Объем сберегательных сертификатов на предъявителя в отчётном периоде уменьшился на 25,3 млрд руб. (на 5,2%) — до 460 млрд руб.



Сумма вкладов индивидуальных предпринимателей на 1 июля 2017 года составила 377,8 млрд руб., увеличившись на 40,3 млрд руб. (на 12%).



Общий объем застрахованных средств в банках в I полугодии 2017 года увеличился на 754 млрд руб. (на 3,1%) до 24,774 трлн руб.



В I полугодии 2017 года наиболее быстрыми темпами росли вклады в диапазоне от 1 млн до 1,4 млн руб. — на 9,8% по сумме и на 10% по количеству счетов. Вклады свыше 1,4 млн руб. увеличились на 4,4% по сумме и на 10,3% по количеству счетов. Вклады от 100 тыс. до 700 тыс. руб. и от 700 тыс. руб. до 1 млн руб. по сумме увеличились на 2,3% и 2,1% соответственно, а по количеству счетов — на 2,6%. Вклады до 100 тыс. руб. уменьшились на 5,6% по объему и увеличились на 0,9% по количеству счетов.



В отчетном периоде средний уровень ставок по рублевым годовым вкладам в размере 1 млн руб. снизился на 0,9% до 6,5% годовых.



В I полугодии 2017 года доля депозитов в иностранной валюте уменьшилась на 1,2% — с 23,7% до 22,5%.



Доля долгосрочных вкладов свыше 1 года уменьшилась — с 46,5 до 45,2%. Доля вкладов, размещенных на срок до 1 года, незначительно увеличилась — с 35,2 до 35,7%. Доля вкладов до востребования увеличилась с 18,3 до 19,1%.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: