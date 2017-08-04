Новости дня

Российские застройщики начнут отчислять средства в фонд долевого строительства с 29 октября

УрБК, Москва, 04.08.2017. Российские застройщики начнут отчислять взносы в компенсационный фонд долевого строительства с 29 октября. Об этом сообщила директор департамента жилищной политики Минстроя РФ Ольга Корниенко, передает РИА «Недвижимость».



По ее словам, работа фонда начнется после того, как он будет преобразован в публично-правовую компанию, и будет распространяться только на новые договоры долевого участия (ДДУ).



Корниенко отметила, что в 2016 году только 59% сделок в долевом строительстве были обеспечены договорами страхования или поручительством банков.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: