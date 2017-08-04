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Российские застройщики начнут отчислять средства в фонд долевого строительства с 29 октября
4 август 2017 (17:39)
УрБК, Москва, 04.08.2017. Российские застройщики начнут отчислять взносы в компенсационный фонд долевого строительства с 29 октября. Об этом сообщила директор департамента жилищной политики Минстроя РФ Ольга Корниенко, передает РИА «Недвижимость».
По ее словам, работа фонда начнется после того, как он будет преобразован в публично-правовую компанию, и будет распространяться только на новые договоры долевого участия (ДДУ).
Корниенко отметила, что в 2016 году только 59% сделок в долевом строительстве были обеспечены договорами страхования или поручительством банков.
По ее словам, работа фонда начнется после того, как он будет преобразован в публично-правовую компанию, и будет распространяться только на новые договоры долевого участия (ДДУ).
Корниенко отметила, что в 2016 году только 59% сделок в долевом строительстве были обеспечены договорами страхования или поручительством банков.
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