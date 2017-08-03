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В Свердловской области три инвестиционных проекта получили статус приоритетных

УрБК, Екатеринбург, 03.08.2017. Статус приоритетных одобрен еще трем инвестиционным проектам, готовящимся к реализации на территории Свердловской области. Об этом сообщает департамент информационной политики региона.



Приоритетными стали инвестиционные проекты предприятий ОАО «ЕВРАЗ НТМК», ОАО «Жировой комбинат» и ЗАО «Известь Сысерти».



Напомним, с 2014 года были разработаны и вступили в силу нормативно-правовые акты, позволяющие предоставлять налоговые льготы на особых условиях за счет установления статуса приоритетного инвестиционного проекта.



ЕВРАЗ НТМК является одном из крупнейших системообразующих предприятий, где трудятся порядка 14 тыс. сотрудников — жители Нижнего Тагила и ближайших населенных пунктов.



Строительство новой доменной печи № 7 является альтернативой остановки доменной печи № 6 на капремонт, что даст возможность сохранить объем производства чугуна на предприятии на уровне 5 млн т в год. Проектная мощность новой печи составит 2,5 млн т чугуна в год. Над каждым выпуском чугуна будут установлены верхние улавливающие зонты и эффективные рукавные фильтры, которые в 2,5 раза повысят степень очистки воздуха.



Усовершенствованная конструкция магистрального лотка для отвода шлака позволит предотвратить утечки оборотной воды. Благодаря внедрению новых технологий значительно снизится техногенная нагрузка на окружающую среду и существенно улучшатся условия труда в доменном цехе. Сроки реализации проекта — июль 2016 года — апрель 2018 года. При реализации инвестиционного проекта планируется создать 20 новых рабочих мест. Инвестиции планируются в размере 15 млрд руб.



Екатеринбургский жировой комбинат направил на рассмотрения пакет документов по проекту «Строительство цеха модифицированных жиров». Ожидается, что проект будет реализован к декабрю 2017 года. Общий объем инвестиций оценивается в 793 млн руб. На предприятии планируется создать 47 новых рабочих мест. Реализация инвестиционного проекта позволит удовлетворить спрос на качественную продукцию, развивать новые технологии, улучшать экологическую составляющую производства.



Предприятие «Известь Сысерти» вышло с проектом «Строительство и эксплуатация завода по производству цементного клинкера». Целью проекта является производство серого и импортозамещение белого цемента. Сроки реализации проекта — август 2017 года — декабрь 2020 года. Объем инвестиций — 4 млрд руб. Реализация проекта позволит создать 80 рабочих мест.



Статус приоритетного инвестиционного проекта позволит предприятиям получить пониженную ставку налога на прибыль, а также освобождение от уплаты налога на имущество в течение пяти лет с момента постановки на баланс имущества, созданного в результате реализации инвестпроекта.



Сегодня в Свердловской области с учетом принятых сегодня решений 14 предприятий уже имеют статус приоритетного инвестиционного проекта.

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