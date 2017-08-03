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СвердНИИхиммаш завершил поставку оборудования в рамках проекта «Прорыв»

УрБК, Екатеринбург, 03.08.2017. СвердНИИхиммаш (входит в машиностроительный дивизион Росатома — Атомэнергомаш) завершил поставку уникального оборудования участка карботермического синтеза производственных линий смешанного нитридного уран-плутониевого топлива (СНУП) в рамках реализации проекта «Прорыв». Об этом сообщает пресс-служба предприятия.



Оборудование участка будет работать в составе комплекса, предназначенного для изготовления тепловыделяющих сборок на площадке опытно-демонстрационного энергетического комплекса АО «Сибирский химический комбинат» (Северск, Томская область).



«В рамках исполнения контракта СвердНИИхиммаш разработал техническое задание, изготовил и поставил комплекс оборудования участка карботермического синтеза. Участок включает в себя шесть высокотемпературных печей, боксы, камеры, транспортные и другие обеспечивающие системы. Поставленное оборудование предназначено для карботермического синтеза нитридов урана и плутония из соответствующих оксидов с добавлением углерода. Оборудование участка имеет полную автоматизацию технологического процесса, набор технических блокировок и ограничений, обеспечивающих ядернобезопасную эксплуатацию и ремонтопригодность оборудования в условиях повышенного уровня ионизирующих излучений», — говорится в сообщении.



«Поставленное нами оборудование для фабрикации нитридного топлива не имеет аналогов в мире и является одним из основных в составе будущего завода по изготовлению СНУП-топлива. Специалистами института в кооперации с коллегами из предприятий атомной отрасли проведена большая научно-исследовательская и конструкторская работа, результатом которой стала техническая возможность производства СНУП топлива для замкнутого ядерного топливного цикла», — отметил заместитель генерального директора — руководитель проекта «МФР ПЯТЦ» Юрий Чамовских.



Отметим, что проект «Прорыв» — один из главных современных мировых проектов в ядерной энергетике, реализуемый в России ведущими отраслевыми учеными и специалистами, в рамках которого предусматривается создание ядерных энергетических технологий нового поколения на базе замкнутого ядерного топливного цикла с использованием реакторов на быстрых нейтронах. В рамках проекта АО «СвердНИИхиммаш» создаёт оборудование по производству смешанного нитридного уран-плутониевого топлива и переработке отработавшего топлива.

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