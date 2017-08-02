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Жительница Екатеринбурга отсудила около 100 тыс. рублей у интернет-магазина за неполную комплектацию товара

УрБК, Екатеринбург, 02.08.2017. Железнодорожный суд Екатеринбурга постановил взыскать с интернет-магазина ООО «РехаМед» более 96,8 тыс. руб. по иску местной жительницы. Об этом сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.



По данным суда, в мае прошлого года жительница Екатеринбурга заказала через интернет-магазин инвалидное кресло-коляску за 21,3 тыс. руб. и полуботинки для больных сахарным диабетом по цене 2,8 тыс. руб.



«После доставки товара на дом истец обнаружила, что в комплектации коляски не хватает насоса, отсутствует сопутствующая документация, а обувь не подходит по размеру. Покупатель направила в адрес продавца претензию с требованием забрать товар и вернуть деньги, но получила отказ», — комментируют в облсуде.



Тогда женщина обратилась в суд, который удовлетворил ее иск частично: расторгнул договор купли-продажи и взыскал с ответчика 96,8 тыс. руб. Из них 24,1 тыс. руб. — уплаченная за товар сумма, 31,6 тыс. руб. — штраф в пользу покупателя, 24,1 тыс. руб. — неустойка, 15 тыс. руб. — компенсация морального вреда, 1,7 тыс. руб. — убытки, почти 2 тыс. руб. — госпошлина.



«Представитель ответчика не согласился с решением районного суда и обжаловал его в Свердловском областном суде. В жалобе он указал, что деньги магазин не вернул только потому, что покупатель не предпринимал шагов по возврату товара. Суд апелляционной инстанции отклонил этот довод. По мнению суда, ответчиком были ошибочно истолкованы нормы материального права. В ходе рассмотрения дела установлено, что права потребителя были нарушены», — отмечают в облсуде.



В итоге суд апелляционной инстанции оставил решение районного суда в силе.

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