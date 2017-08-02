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Благотворительный фонд ММК потратил на реализацию программы «ХХI век — детям Южного Урала» почти 102 млн рублей

УрБК, Магнитогорск, 02.08.2017. За 6 месяцев 2017 года МГБОФ «Металлург» (крупнейшим благотворителем является Магнитогорский металлургический комбинат) потратил 101,77 млн руб. на реализацию комплексной программы «XXI век — детям Южного Урала». Об этом сообщает Управление информации и общественных связей ММК.



Программа четырежды (в 2008, 2010, 2012, 2014 годах) прошла экспертизу национальной программы продвижения лучших в Российской Федерации товаров и услуг для детей «Лучшее — детям» и получила по ее итогам Знак качества «Лучшее — детям».



Среди основных направлений программы — благотворительная поддержка учреждений социальной сферы, организующих досуг детей, программа стимулирования рождаемости, охрана материнства и детства, социальная поддержка многодетных семей, благотворительная поддержка бюджетных специализированных коррекционных, интернатных, медицинских детских учреждений Магнитогорска, близлежащих сельских районов и другое.



«Важное место в программе отведено социальной и материальной поддержке материнства и детства, стимулированию рождаемости, укреплению семьи. Для обеспечения здоровья беременных женщин создан и работает центр «Материнство». Ежемесячно здесь бесплатно наблюдается около 200 женщин со сроками беременности от 13 недель. За 6 месяцев нынешнего года центр посетили 439 будущих мам. В целях их оздоровления организовано купание в городском аквапарке, лечение и медицинское обслуживание в санатории-профилактории «Южный». Кроме того, в рамках программы оказывается материальная помощь для приобретения одежды новорожденным детям, ежемесячная материальная помощь по уходу за ребенком до 1,5 лет и по уходу за ребенком до 3 лет», — говорится в сообщении.



С 2008 года реализуется программа социальной поддержки многодетных семей. Сегодня на учете в фонде «Металлург» таких семей 868. Им, в частности, оказывается ежемесячная материальная помощь, каждый месяц производится частичная компенсация коммунальных услуг, дети-именинники получают подарки ко дню рождения. Семьи оздоравливаются в аквапарке «Водопад чудес», в межсезонье имеют возможность отдохнуть в доме отдыха «Березки», оздоровительном центре «Уральские зори». Действует пункт «Берегиня», где родители могут подобрать необходимую одежду для своих детей.



Не оставлены без поддержки семьи, потерявшие кормильца вследствие несчастного случая на производстве. Им оказывается ежемесячная материальная помощь на содержание ребенка, выплачиваются стипендии учащимся средне-специальных, профессиональных и высших учебных заведений и многое другое. Организовано купание в городском аквапарке. Помощь оказывают и состоящим на учете в фонде престарелым родителям и вдовам погибших на производстве.



«Ко Дню защиты детей фондом «Металлург» было организовано и проведено множество мероприятий: к примеру, 100 ребят с ограниченными возможностями и 38 детей из семей, потерявших кормильца, получили сладкие подарки; 717 многодетных семей (2 267 детей) получили подарочные сертификаты; были приобретены билеты на посещение художественных и мультипликационных фильмов; семьи, воспитывающие детей с ограниченными возможностями, приняли участие в мероприятии на базе бассейна «Дельфин», — сообщили на ММК.

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