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Меткомбанк стал партнером МСП Банка

УрБК, Екатеринбург, 31.07.2017. Меткомбанк и МСП Банк подписали соглашение о сотрудничестве по предоставлению банковских гарантий в рамках Национальной гарантийной системы (НГС). Об этом сообщает пресс-служба кредитной организации.



Главной целью сотрудничества двух банков является создание благоприятных условий для малого и среднего бизнеса. Подписанный документ позволит сделать получение кредитов для субъектов МСП еще более простым и доступным.



В рамках соглашения МСП Банк выступает гарантом исполнения субъектами малого и среднего бизнеса своих кредитных обязательств перед Меткомбанком и разделяет с ним риски по кредитам. Благодаря таким гарантиям кредитные возможности предпринимателей расширяются, позволяя клиентам воспользоваться кредитными ресурсами при недостаточности залогового обеспечения.



Сумма гарантии МСП Банка составляет от 25 до 100 млн руб., объем предоставляемого обеспечения — до 50% кредитного риска, а в случае обеспечения исполнителей госконтрактов по 223-ФЗ и 44-ФЗ — до 70% кредитного риска. При этом комиссия составляет 0,75% годовых от суммы гарантии и уплачивается в комфортном для клиента графике: единовременно, ежегодно, ежеквартально или раз в полгода.



«Меткомбанк активно развивает программы, направленные на поддержку предпринимателей: мы расширяем географию проектов по сотрудничеству с членами Национальной гарантийной системы, заключаем соглашения с организациями, специализирующимися на работе с малым и средним бизнесом, и предлагаем льготные условия кредитования инвестиционных проектов. Наше партнерство с МСП — еще один шаг на этом пути», — комментирует председатель правления Меткомбанк Дмитрий Торбенко.

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