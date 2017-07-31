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С начала года судебные приставы Свердловской области наказали только две коллекторских компании
31 июль 2017 (15:34)
УрБК, Екатеринбург, 31.07.2017. С января 2017 года Управление ФССП России Свердловской области возбудило только два административных дела из-за нарушений в деятельности коллекторских агентств. Об этом рассказала и.о. руководителя ведомства Елена Сидорова во время пресс-конференции в Екатеринбурге.
«С января 2017 года к судебным приставам Свердловской области поступило порядка 400 обращений от граждан, касающихся нарушений в деятельности коллекторских агентств, на основании которых было принято два процессуальных решения о привлечении к административной ответственности в одном случае должностного лица, в другом — юридического лица», — рассказала Е. Сидорова.
По ее словам, многие люди отказываются от своих заявлений из-за отсутствия доказательной базы.
На сегодняшний день Управлением ФССП по Свердловской области выдано 7 свидетельств коллекторским организациям, которые осуществляют свою деятельность на территории области и близлежащих регионов. Изначально было подано 8 заявок на получение, однако одно заявление было отозвано из-за того, что не все документы были оформлены по правилам.
«С января 2017 года к судебным приставам Свердловской области поступило порядка 400 обращений от граждан, касающихся нарушений в деятельности коллекторских агентств, на основании которых было принято два процессуальных решения о привлечении к административной ответственности в одном случае должностного лица, в другом — юридического лица», — рассказала Е. Сидорова.
По ее словам, многие люди отказываются от своих заявлений из-за отсутствия доказательной базы.
На сегодняшний день Управлением ФССП по Свердловской области выдано 7 свидетельств коллекторским организациям, которые осуществляют свою деятельность на территории области и близлежащих регионов. Изначально было подано 8 заявок на получение, однако одно заявление было отозвано из-за того, что не все документы были оформлены по правилам.
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