Новости дня

Официальный курс долл. США вырос на 51 коп., евро — на 78 коп.

31 июль 2017 (15:17)

УрБК, Москва, 31.07.2017. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 1 августа. Курс долл. США вырос на 51,97 коп., до 60,06 руб. Курс евро — на 78,24 коп., до 79,46 руб.

Код для вставки в блог Подписаться на рассылку Распечатать

Другие материалы по теме:


Loading...