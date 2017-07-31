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Официальный курс долл. США вырос на 51 коп., евро — на 78 коп.
31 июль 2017 (15:17)
УрБК, Москва, 31.07.2017. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 1 августа. Курс долл. США вырос на 51,97 коп., до 60,06 руб. Курс евро — на 78,24 коп., до 79,46 руб.
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