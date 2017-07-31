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ФАС возбудила дело в отношении «большой четверки» из-за цен в национальном роуминге

УрБК, Москва, 31.07.2017. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ возбудила антимонопольное дело в отношении операторов «большой четверки» из-за монопольно высоких цен при оказании услуг связи в национальном роуминге. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на заявление замглавы ФАС Анатолия Голомолзина.



По его словам, в ближайшее время все соответствующие документы будут подготовлены.



В России действует несколько видов роуминга: национальный, внутрисетевой и отдельно по Крыму. Внутрисетевой роуминг действует внутри определенной сети на территории всей страны и отличается по регионам. Национальный роуминг работает, когда сеть определенного оператора отсутствует в каком-либо регионе.



В середине июля ФАС уже вынесла предупреждения операторам из-за цен при внутрисетевом роуминге. Ожидается, что компании до 10-13 августа выполнят предупреждение антимонопольного ведомства и откажутся от разницы в тарифах операторов.

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