«МегаФон» предоставит свердловчанам безлимитный доступ к картам и онлайн-переводчикам в роуминге

УрБК, Екатеринбург, 19.05.2023. Оператор сотовой связи «МегаФон» предоставит жителям Свердловской области доступ без ограничений за границей к сервисам Яндекса. Абоненты смогут пользоваться услугами сервиса, не расходуя при этом пакет интернета в роуминге.
Как сообщает пресс-служба компании, предложение доступно на всех тарифах «МегаФона». Безлимит на Яндекс Go, Яндекс Карты и Яндекс Переводчик подключается автоматически при покупке на сайте или в мобильном приложении пакетов роуминга объемом 1 ГБ, 3 ГБ, 10 ГБ, 30 ГБ или при подключении опции Роуминг, гудбай PLUS.
«В путешествиях особенно важно всегда оставаться на связи, поэтому мы постоянно предлагаем актуальные опции для общения. Мы запустили этот партнерский проект, чтобы клиенты в поездках могли чувствовать себя максимально комфортно: пользовались картами, переводчиком, могли заказать еду и такси в удобном знакомом интерфейсе с гарантией качества и привычным уровнем сервиса», — рассказал коммерческий директор «МегаФона» Павел Тулубьев.
Отмечается также, что при въезде в страну туристы будут получать СМС-оповещение о том, какие сервисы Яндекса доступны в стране пребывания. Посмотреть эту информацию можно и на сайте оператора в разделе «Роуминг».
УрБК, Екатеринбург, 13.04.2020. Оператор «МегаФон» запустил для абонентов бесплатную опцию, открывающую безлимитный ...20.02.2014 ОАО «МегаФон» открывает для своих абонентов 4G-роуминг в США и Канаде
УрБК, Москва, 20.02.2014. «МегаФон» расширяет список стран, в которых клиентам компании доступен 4G-роуминг. Совместно ...10.02.2014 Благодаря опции от ОАО «МегаФон» — «Весь Мир» входящие для абонентов в роуминге станут бесплатными
УрБК, Екатеринбург, 10.02.2014. «МегаФон» представляет новую федеральную опцию «Весь Мир», которая обнуляет стоимость ...31.01.2014 Теперь клиенты ОАО «МегаФон» могут пользоваться мобильным интернетом 4G за границей
УрБК, Екатеринбург, 31.01.2014. Клиенты «МегаФона» теперь могут воспользоваться услугами высокоскоростной передачи ...25.06.2010 ОАО «МегаФон» и компания «Яндекс» разработали мобильную версию сервиса «Яндекс.Карты»
УрБК, Екатеринбург, 25.06.2010. ОАО «МегаФон» и компания «Яндекс» разработали мобильную версию популярного сервиса ...