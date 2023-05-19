«МегаФон» предоставит свердловчанам безлимитный доступ к картам и онлайн-переводчикам в роуминге

УрБК, Екатеринбург, 19.05.2023. Оператор сотовой связи «МегаФон» предоставит жителям Свердловской области доступ без ограничений за границей к сервисам Яндекса. Абоненты смогут пользоваться услугами сервиса, не расходуя при этом пакет интернета в роуминге.



Как сообщает пресс-служба компании, предложение доступно на всех тарифах «МегаФона». Безлимит на Яндекс Go, Яндекс Карты и Яндекс Переводчик подключается автоматически при покупке на сайте или в мобильном приложении пакетов роуминга объемом 1 ГБ, 3 ГБ, 10 ГБ, 30 ГБ или при подключении опции Роуминг, гудбай PLUS.



«В путешествиях особенно важно всегда оставаться на связи, поэтому мы постоянно предлагаем актуальные опции для общения. Мы запустили этот партнерский проект, чтобы клиенты в поездках могли чувствовать себя максимально комфортно: пользовались картами, переводчиком, могли заказать еду и такси в удобном знакомом интерфейсе с гарантией качества и привычным уровнем сервиса», — рассказал коммерческий директор «МегаФона» Павел Тулубьев.



Отмечается также, что при въезде в страну туристы будут получать СМС-оповещение о том, какие сервисы Яндекса доступны в стране пребывания. Посмотреть эту информацию можно и на сайте оператора в разделе «Роуминг».