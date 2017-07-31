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ЮУТПП расширяет сотрудничество с органами МВД

УрБК, Челябинск, 31.07.2017. Торгово-промышленная палата РФ и Министерство внутренних дел России подписали соглашение от сотрудничестве. Об этом сообщает пресс-служба Южно-Уральской торгово-промышленной палаты (ЮУТПП).



Соглашение открывает возможность для более тесного взаимодействия территориальных палат и органов МВД России по реализации государственной миграционной политики.



Как пояснил первый вице-президент ЮУТПП Игорь Аристов, сотрудничество с органами МВД предполагает прежде всего мониторинг проблемных вопросов в сфере миграции, содействие развитию миграционного законодательства, создание условий и механизмов для привлечения в российскую экономику высококвалифицированных иностранных специалистов, предпринимателей и инвесторов.



«Мы подключим деловое сообщество Челябинской области к обсуждению правоприменительной практики и подготовке предложений по совершенствованию соответствующей нормативной базы. Рассчитываем также на укрепление визовой поддержки иностранных сотрудников филиалов и представителей зарубежного бизнеса — той функции, которую палаты осуществляют на основе закона о торгово-промышленных палатах», — сказал Игорь Аристов.



Стоит отметить, что Южно-Уральская ТПП активно занимается миграционными вопросами на протяжении последних нескольких лет. В центре делового образования ЮУТПП организовано комплексное тестирование трудовых мигрантов и иностранных граждан на знание русского языка, истории РФ, основ российского законодательства. В рамках обучающих семинаров, проводимых в ЮУТПП, работодателям предоставляются консультации по вопросам оформления трудовых отношений с иностранными гражданами, взаимодействия с миграционными органами, применения новых законодательных норм.

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