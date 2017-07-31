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В Ивделе восстановлена подача газа на поврежденном газопроводе
31 июль 2017 (10:50)
УрБК, Екатеринбург, 31.07.2017. В Ивдельском городском округе восстановлена подача газа на поврежденном 27 июля участке газопровода. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.
«31 июля в 03.30 подача газа на поврежденном участке газопровода «Игрим — Серов — Нижний Тагил» восстановлена в полном объеме», — говорится в сообщении ведомства.
Напомним, что 27 июля произошла разгерметизации магистрального газопровода «Игрим — Серов — Нижний Тагил» в 21 км на северо-восток от Ивделя Свердловской области. Нарушения режима работы газотранспортной системы в результате происшествия не было. Возгорание лесного массива не обнаружено. Пострадавших нет.
«31 июля в 03.30 подача газа на поврежденном участке газопровода «Игрим — Серов — Нижний Тагил» восстановлена в полном объеме», — говорится в сообщении ведомства.
Напомним, что 27 июля произошла разгерметизации магистрального газопровода «Игрим — Серов — Нижний Тагил» в 21 км на северо-восток от Ивделя Свердловской области. Нарушения режима работы газотранспортной системы в результате происшествия не было. Возгорание лесного массива не обнаружено. Пострадавших нет.
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