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В Ивделе восстановлена подача газа на поврежденном газопроводе

31 июль 2017 (10:50)

УрБК, Екатеринбург, 31.07.2017. В Ивдельском городском округе восстановлена подача газа на поврежденном 27 июля участке газопровода. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.

«31 июля в 03.30 подача газа на поврежденном участке газопровода «Игрим — Серов — Нижний Тагил» восстановлена в полном объеме», — говорится в сообщении ведомства.

Напомним, что 27 июля произошла разгерметизации магистрального газопровода «Игрим — Серов — Нижний Тагил» в 21 км на северо-восток от Ивделя Свердловской области. Нарушения режима работы газотранспортной системы в результате происшествия не было. Возгорание лесного массива не обнаружено. Пострадавших нет.

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