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В Ивделе ликвидируют последствия разгерметизации газопровода
27 июль 2017 (12:22)
УрБК, Екатеринбург, 27.07.2017. В Ивдельском городском округе аварийно-восстановительные бригады компании «Газпром трансгаз Югорск» ликвидируют последствия разгерметизации магистрального газопровода «Игрим — Серов — Нижний Тагил» диаметром 1020 мм в 21 км на северо-восток. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.
Специалистами проведены работы по прекращению подачи газа на поврежденный участок. На место происшествия следует оперативная группа МЧС.
«Нарушения режима работы газотранспортной системы нет. В результате происшествия загорание лесного массива не обнаружено. Угрозы населенным пунктам и окружающей среде нет. Пострадавших нет», — говорится в сообщении.
Специалистами проведены работы по прекращению подачи газа на поврежденный участок. На место происшествия следует оперативная группа МЧС.
«Нарушения режима работы газотранспортной системы нет. В результате происшествия загорание лесного массива не обнаружено. Угрозы населенным пунктам и окружающей среде нет. Пострадавших нет», — говорится в сообщении.
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