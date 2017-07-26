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Просроченная задолженность по зарплате в Свердловской области составляет 1,1 млн рублей
26 июль 2017 (16:18)
УрБК, Екатеринбург, 26.07.2017. На 1 июля 2017 года просроченная задолженность по зарплате свердловских предприятий составила 1,1 млн руб. Об этом сообщает Росстат.
Всего организации Свердловской области должны 71 работнику, долг по зарплате в расчете на одного работника составляет 14,8 тыс. руб.
По данным Росстата, на 1 июля 2017 года просроченная задолженность по зарплатам перед свердловскими рабочими сократилась на 17,7% по сравнению с показателем на 1 июня 2017 года.
Всего организации Свердловской области должны 71 работнику, долг по зарплате в расчете на одного работника составляет 14,8 тыс. руб.
По данным Росстата, на 1 июля 2017 года просроченная задолженность по зарплатам перед свердловскими рабочими сократилась на 17,7% по сравнению с показателем на 1 июня 2017 года.
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