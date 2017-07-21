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УБРиР планирует эмитировать 120 тысяч карт «Мир» до конца 2017 года

УрБК, Екатеринбург, 21.07.2017. На 1 июля 2017 года Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) эмитировал больше 33 тыс. карт национальной платежной системы «Мир» и до конца месяца планирует выпустить еще 25 тыс. Об этом сообщает пресс-служба банка.



По словам начальника управления продаж банковских услуг УБРиР Сергея Зиновьева, банк ускорил темпы выдачи карт «Мир», исходя из потребностей клиентов.



«В первую очередь мы обеспечиваем картами зарплатных клиентов, работающих на бюджетных предприятиях. Таким образом, до конца года общая эмиссия карт составит порядка 120 тыс. штук», — пояснил Сергей Зиновьев.



С начала выдачи первых карт в марте 2017 года их владельцы совершили более 19 тыс. транзакций в магазинах на общую сумму около 10 млн руб., а также более 9 тыс. операций снятия наличных в банкоматах общим объемом более 45 млн руб.



Напомним, что в мае УБРиР отменил комиссию за использование карт «Мир» в объединенной сети банкоматов «АК БАРС» Банка и Альфа-Банка. Держатели карт могут бесплатно снимать наличные и пополнять счета. Ранее УБРиР провел необходимые настройки своих платежных терминалов и банкоматов, и сейчас все устройства принимают карту «Мир». Общая сеть банкоматов насчитывает более 5,7 тыс. устройств по всей стране.

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