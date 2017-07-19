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Группа ЧТПЗ поставит трубы и отводы для газотранспортной сети Грузии

УрБК, Челябинск, 19.07.2017. До конца июля Группа ЧТПЗ поставит около 400 т стальных труб и более 25 т отводов Грузинской газотранспортной компании. Об этом сообщает пресс-служба Группы.



Партия включает сварные трубы большого диаметра для магистральных нефтепроводов, бесшовные горяче- и холоднодеформированные трубы, а также более 60 видов отводов. Продукция изготовлена на предприятиях Группы ЧТПЗ: «СОТ», «ЭТЕРНО» (совместный проект ЧТПЗ и РОСНАНО), Челябинском трубопрокатном и Первоуральском новотрубном заводах.



Группа ЧТПЗ впервые поставит соединительные отводы трубопроводов в Грузию. Продукция будет использоваться для ремонтно-эксплуатационных нужд газотранспортной сети.



«Трубный и нефтесервисный дивизионы Группы ЧТПЗ имеют успешный опыт работы в странах СНГ: в Казахстан и Азербайджан компания поставляет практически весь производимый сортамент. Выполнение заказа для Грузинской газотранспортной компании открывает нам новый рынок сбыта в этом регионе», — комментирует коммерческий директор Группы ЧТПЗ Денис Приходько.



Грузинская газотранспортная компания является единственным лицензированным оператором газопроводов высокого давления в стране. Протяженность оперируемых магистралей составляет почти 2 тыс. км.

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