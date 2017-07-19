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За полгода на Среднем Урале принудительно взыскали свыше 218 млн рублей задолженности по зарплатам
19 июль 2017 (13:37)
УрБК, Екатеринбург, 19.07.2017. Объем принудительно взысканной задолженности по зарплатам за I полугодие 2017 года в Свердловской области превысил 218 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления Федеральной службы судебных приставов (УФССП).
В частности, погасила задолженность по зарплате в 11,54 млн руб. теплосберегающая компания в Ревде. В Алапаевске судебные приставы взыскали задолженности по зарплате на общую сумму 11, 694 млн руб., в Красноуфимске — на 15, 886 млн руб., в Новой Ляле — на 10, 951 млн руб. Сотрудники Межрайонного отделе по исполнению особых исполнительных производств — на общую сумму 37, 237 млн руб.
Всего судебные приставы за этот период завершили более 9 тыс. судебных производств.
В частности, погасила задолженность по зарплате в 11,54 млн руб. теплосберегающая компания в Ревде. В Алапаевске судебные приставы взыскали задолженности по зарплате на общую сумму 11, 694 млн руб., в Красноуфимске — на 15, 886 млн руб., в Новой Ляле — на 10, 951 млн руб. Сотрудники Межрайонного отделе по исполнению особых исполнительных производств — на общую сумму 37, 237 млн руб.
Всего судебные приставы за этот период завершили более 9 тыс. судебных производств.
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