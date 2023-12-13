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Вчера, 17:55

Судебные приставы взыскали с невыездных свердловчан более 600 млн рублей с начала 2024 года

Судебные приставы взыскали со свердловчан, которые из-за долгов не могут выехать за границу, более 600 млн руб. с начала 2024 года, сообщает пресс-служба ГУ ФССП по Свердловской области.

«Судебные приставы Свердловской области взыскали по различным категориям исполнительных производств с начала 2024 года более 600 млн руб. благодаря применению меры временного ограничения в праве выезда за пределы РФ», — говорится в сообщении.

Более 260 тыс. свердловчан ограничены в праве на выезд из России, в том числе: 8,5 тыс. первоуральцев, 1,8 тыс. жителей Каменска-Уральского, 4 тыс. жителей Краснотурьинска и порядка 35 тыс. жителей Нижнего Тагила.
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