Судебные приставы взыскали с невыездных свердловчан более 600 млн рублей с начала 2024 года

УрБК, Екатеринбург, 23.04.2024. Судебные приставы взыскали со свердловчан, которые из-за долгов не могут выехать за ...13.12.2023 Более 530 тыс. жителей Свердловской области ограничены в праве выезда за границу из-за долгов
УрБК, Екатеринбург, 13.12.2023. В Свердловской области с начала 2023 года ограничены в праве выезда за границу РФ более ...08.07.2022 Более 360 тыс. жителей Среднего Урала не могут выехать за границу из-за долгов
УрБК, Екатеринбург, 08.07.2022. Более 360 тыс. жителей Свердловской области не могут покинуть пределы РФ, так как ...14.08.2013 Более 25 тыс. свердловчан не смогут уехать за границу из-за долгов
Судебные приставы установили временные ограничения на поездки за рубеж для 24 320 жителей Свердловской области. Как ...14.08.2013 Свыше 25 тыс. свердловчан не могут уехать за границу из-за долгов
УрБК, Екатеринбург, 14.08.2013. Судебные приставы установили временные ограничения на поездки за рубеж для 24 320 ...