В Свердловской области более 300 тыс. должников ограничены в праве выезда за границу

УрБК, Екатеринбург, 08.07.2022. Более 360 тыс. жителей Свердловской области не могут покинуть пределы РФ, так как ...05.05.2021 В Свердловской области выезд за границу закрыт для 141 тыс. должников
На Среднем Урале 141 тыс. человек ограничены в праве выезда за пределы РФ из-за имеющихся задолженностей. Об этом ...05.12.2019 Ограничение в праве выезда за пределы РФ из-за долгов действует в отношении 105 тыс. свердловчан
УрБК, Екатеринбург, 05.12.2019. С начала этого года судебными приставами Свердловской области вынесено 190 тыс. ...14.10.2013 Более 30 тысяч жителей Свердловской области ограничены в праве выезда за рубеж
На сегодняшний день 30 тыс. 231 свердловчанин не сможет покинуть пределы России из-за долгов. Их суммарная ...14.10.2013 Более 30 тысяч жителей Свердловской области ограничены в праве выезда за рубеж
УрБК, Екатеринбург, 14.10.2013. На сегодняшний день 30 тыс. 231 свердловчанин не сможет покинуть пределы России из-за ...