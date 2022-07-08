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В Свердловской области более 300 тыс. должников ограничены в праве выезда за границу

УрБК, Екатеринбург, 20.03.2024. В Свердловской области более 300 тыс. должников ограничены в праве выезда за пределы Российской Федерации. Из них свыше 13 тыс. имеют задолженность по алиментам. Об этом сообщает пресс-служба ГУФССП России по Свердловской области.

Так, в праве выезда ограничено более 35 тыс. должников из Нижнего Тагила, 6 тыс. из Первоуральска, 4 тыс. из Каменск-Уральского и Каменского района и 8 тыс. из Серова.

В ведомстве отмечают, что в результате применения данной ограничительной меры с начала года по различным категориям исполнительных производств было взыскано более 315 млн руб.
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