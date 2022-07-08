Более 530 тыс. жителей Свердловской области ограничены в праве выезда за границу из-за долгов

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УрБК, Екатеринбург, 08.07.2022. Более 360 тыс. жителей Свердловской области не могут покинуть пределы РФ, так как ...

В Свердловской области выезд за границу закрыт для 141 тыс. должников

На Среднем Урале 141 тыс. человек ограничены в праве выезда за пределы РФ из-за имеющихся задолженностей. Об этом ...

Более 100 тыс. жителей Свердловской области не смогут уехать за границу из-за долгов

УрБК, Екатеринбург, 17.02.2020. В Свердловской области более 100 тыс. должников ограничены в праве выезда за пределы ...

Более 30 тысяч жителей Свердловской области ограничены в праве выезда за рубеж

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Более 30 тысяч жителей Свердловской области ограничены в праве выезда за рубеж

УрБК, Екатеринбург, 14.10.2013. На сегодняшний день 30 тыс. 231 свердловчанин не сможет покинуть пределы России из-за ...