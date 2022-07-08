УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 11:02

Более 530 тыс. жителей Свердловской области ограничены в праве выезда за границу из-за долгов

УрБК, Екатеринбург, 13.12.2023. В Свердловской области с начала 2023 года ограничены в праве выезда за границу РФ более 530 тыс. жителей, имеющих задолженности по различным категориям исполнительных производств. Об этом сообщается на сайте регионального ГУ ФССП России. При этом сумма долгов свердловчан не уточняется.

Напомним, что на начало 2023 года, по данным ведомства, пределы страны не могли покинуть 200 тыс. жителей Свердловской области, из которых 11,5 тыс. были должниками по алиментам.

Запрет на выезд за границу устанавливается при задолженности от 30 тыс. руб.

Узнать о снятии ограничения после погашения задолженности можно через сервис «Госуслуги».
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
08.07.2022 Более 360 тыс. жителей Среднего Урала не могут выехать за границу из-за долгов

УрБК, Екатеринбург, 08.07.2022. Более 360 тыс. жителей Свердловской области не могут покинуть пределы РФ, так как ...

05.05.2021 В Свердловской области выезд за границу закрыт для 141 тыс. должников

На Среднем Урале 141 тыс. человек ограничены в праве выезда за пределы РФ из-за имеющихся задолженностей. Об этом ...

17.02.2020 Более 100 тыс. жителей Свердловской области не смогут уехать за границу из-за долгов

УрБК, Екатеринбург, 17.02.2020. В Свердловской области более 100 тыс. должников ограничены в праве выезда за пределы ...

14.10.2013 Более 30 тысяч жителей Свердловской области ограничены в праве выезда за рубеж

На сегодняшний день 30 тыс. 231 свердловчанин не сможет покинуть пределы России из-за долгов. Их суммарная ...

14.10.2013 Более 30 тысяч жителей Свердловской области ограничены в праве выезда за рубеж

УрБК, Екатеринбург, 14.10.2013. На сегодняшний день 30 тыс. 231 свердловчанин не сможет покинуть пределы России из-за ...

Популярные новости
16.11.2023В Екатеринбурге аренда «однушек» в новых домах на 5% дороже среднего платежа по ипотеке24.11.2023В Свердловской области не будут повышать тарифы на электроэнергию в 2024 году22.11.2023Ученый объяснил неурожаи картофеля, овощей и кормовых культур в Свердловской области в последние четыре года17.11.2023Чужие карты14.11.2023Павел Ваняшин об исполнении налоговых уведомлений в 2023 году
Архив новостей
Декабрь 2023 (301)
Ноябрь 2023 (701)
Октябрь 2023 (734)
Сентябрь 2023 (703)
Август 2023 (774)
Июль 2023 (710)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18