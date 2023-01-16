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Вчера, 12:00

В Свердловской области 200 тыс. граждан имеют невыездной статус из-за долгов

В Свердловской области 200 тыс. граждан не могут выехать за пределы страны из-за долгов. Из них 11,5 тыс. — должники по алиментам. Об этом сообщается на сайте регионального ГУ ФССП.

Общая сумма долгов невыездных граждан составляет около 37 млрд руб.

Ведомство напоминает, что запрет на выезд за границу устанавливается при задолженности от 30 тыс. руб. По некоторым видам производств, таким как алименты или компенсация морального вреда за преступление, — от 10 тыс. руб.

«Необходимо также учитывать, что если должником требования исполнительного документа не будут исполнены по истечении двух месяцев со дня окончания срока для добровольного исполнения, судебный пристав вправе ограничить должнику выезд из страны при сумме задолженности, превышающей 10 тыс. руб.», — говорится в сообщении.

За 2022 год в Свердловской области запрет на выезд из страны получили 616 тыс. граждан, в том числе 27 тыс. — за долги по алиментам.

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