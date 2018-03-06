Около 8 млн россиян имеют невыездной статус из-за долгов

В России примерно 8 млн граждан не могут покинуть страну из-за неоплаченных долгов. Этот показатель вырос в два раза по сравнению с прошлым годом и стал рекордным за последние 15 лет. Об этом сообщает «Коммерсантъ» на основе данных Федеральной службы судебных приставов России.



Уточним, что запрет на выезд дается, если долг по алиментам или компенсациям вреда превышает 10 тыс. руб., по другим платежам — 30 тыс. руб.



Чаще всего долги скапливаются по кредитам, алиментам, штрафам и жилищно-коммунальным услугам. В основном неплательщиками являются семейные люди 30-35 лет с доходами около 30-35 тыс. руб. Около трети неплательщиков работают водителями, охранниками, медсестрами, официантами, слесарями, монтажниками, грузчиками, сварщиками, кладовщиками. Реже всего просрочки возникают у врачей и педагогов.



За 11 месяцев 2022 года 11% ограничений на выезд касались алиментов. Приставы отмечают, что число таких должников становится меньше, но растут суммы задолженности. С 2014 по 2021 год средний долг по алиментам вырос на 58% — с 96 до 152 тыс. руб.



В I квартале 2022 года невыплаты россиян за ЖКХ составили 804,5 млрд руб., что на 56,6 млрд руб. превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Рост составил 7,6%, что также стало антирекордом.



При этом приставы работали с долгами по меньшим суммам — 12% от общей задолженности. Средний долг составлял 21,5 тыс. руб.



В Банке России отметили, что домашние хозяйства заняли у банков внутри страны 26,86 трлн руб., но не по всем кредитам платят регулярно. С января по июль 2022 года приставы работали над взысканием с физлиц в счет кредитных организаций 2,5 трлн руб. — 9% совокупного долга.