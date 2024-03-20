Судебные приставы взыскали с невыездных свердловчан более 600 млн рублей с начала 2024 года

УрБК, Екатеринбург, 23.04.2024. Судебные приставы взыскали со свердловчан, которые из-за долгов не могут выехать за границу, более 600 млн руб. с начала 2024 года, сообщает пресс-служба ГУ ФССП по Свердловской области.



«Судебные приставы Свердловской области взыскали по различным категориям исполнительных производств с начала 2024 года более 600 млн руб. благодаря применению меры временного ограничения в праве выезда за пределы РФ», — говорится в сообщении.



Более 260 тыс. свердловчан ограничены в праве на выезд из России, в том числе: 8,5 тыс. первоуральцев, 1,8 тыс. жителей Каменска-Уральского, 4 тыс. жителей Краснотурьинска и порядка 35 тыс. жителей Нижнего Тагила.