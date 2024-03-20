Судебные приставы взыскали с невыездных свердловчан более 600 млн рублей с начала 2024 года

УрБК, Екатеринбург, 20.03.2024. В Свердловской области более 300 тыс. должников ограничены в праве выезда за пределы ...08.07.2022 Более 360 тыс. жителей Среднего Урала не могут выехать за границу из-за долгов
УрБК, Екатеринбург, 08.07.2022. Более 360 тыс. жителей Свердловской области не могут покинуть пределы РФ, так как ...30.03.2017 С начала года в Свердловской области судебные приставы взыскали 226,3 млн рублей в пользу организаций ТЭК
УрБК, Екатеринбург, 30.03.2017. C начала 2017 года в Свердловской области судебные приставы взыскали 226 млн 359 тыс. ...14.08.2013 Более 25 тыс. свердловчан не смогут уехать за границу из-за долгов
Судебные приставы установили временные ограничения на поездки за рубеж для 24 320 жителей Свердловской области. Как ...14.08.2013 Свыше 25 тыс. свердловчан не могут уехать за границу из-за долгов
УрБК, Екатеринбург, 14.08.2013. Судебные приставы установили временные ограничения на поездки за рубеж для 24 320 ...