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Челябинская область и ММК-МЕТИЗ заключили специальный инвестконтракт
14 июль 2017 (15:31)
УрБК, Челябинск, 14.07.2017. Министерство экономического развития Челябинской области и ОАО «ММК-МЕТИЗ» (входит в Группу ММК) заключили контракт на реализацию проекта «Модернизация производства метизной продукции», в рамках которого до 2025 года планируется произвести продукции на 39 млрд руб. Об этом сообщает пресс-служба ММК.
Региональный специальный инвестиционный контракт (СПИК) фиксирует обязательства инвестора по освоению производства промышленной продукции в предусмотренные сроки и гарантии со стороны правительства Челябинской области в части налоговых и регуляторных условий, а также в части предоставления мер стимулирования и поддержки.
В рамках данного контракта ОАО «ММК-МЕТИЗ», выступающее в качестве инвестора, обязуется до 2025 года вложить в проект не менее 2,9 млрд руб.; произвести и реализовать промышленную продукцию (крепежные изделия, проволоку, стальные канаты, калиброванный прокат) на сумму 39 млрд руб.; выплатить в бюджеты всех уровней налоги с учетом применения налоговых льгот на сумму 2,8 млрд руб.
В частности, инвестиции в производство импортозамещающей продукции — крепежа 1 составят 0,4 млрд руб. (срок окупаемости проекта — три года), инвестиции в производство высокоуглеродистой проволоки и канатов составят 1,9 млрд руб. (проект позволит расширить сортамент продукции предприятия, срок окупаемости — 2,7 года). В рамках проекта по применению новых технологий инвестиции в производство калиброванного проката составят 0,6 млрд руб. (срок окупаемости — 1,6 года).
Во время реализации данного проекта планируется перенести действующее производство ОАО «ММК-МЕТИЗ» с калибровочной на метизную площадку. Будет освоено новое высокотехнологичное оборудование и лучшие современные технологии, удовлетворяющие самым высоким экологическим требованиям, а также требованиям промышленной безопасности и охраны труда.
На высвобождающихся площадях калибровочной площадки ОАО «ММК-МЕТИЗ» с 2016 года реализуется проект по созданию индустриального парка.
В настоящее время на данной площадке работают восемь предприятий малого и среднего бизнеса, занимая в общей сложности 8 тыс. кв. м/ производственных площадей. Министерство промышленности и торговли России приняло решение о соответствии индустриального парка и управляющей компании требованиям законодательства, что даёт ООО «ММК-ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК» возможность начиная с 1 августа 2017 года предоставлять резидентам налоговые льготы: обнуление ставки налога на имущество и снижение ставки налога на прибыль на 3,5%.
Концентрируя бизнес на одной промышленной площадке, создавая современное и высокоэффективное производство, метизники Магнитки дадут вторую жизнь калибровочной площадке, широко используя при этом возможности индустриального парка.
Региональный специальный инвестиционный контракт (СПИК) фиксирует обязательства инвестора по освоению производства промышленной продукции в предусмотренные сроки и гарантии со стороны правительства Челябинской области в части налоговых и регуляторных условий, а также в части предоставления мер стимулирования и поддержки.
В рамках данного контракта ОАО «ММК-МЕТИЗ», выступающее в качестве инвестора, обязуется до 2025 года вложить в проект не менее 2,9 млрд руб.; произвести и реализовать промышленную продукцию (крепежные изделия, проволоку, стальные канаты, калиброванный прокат) на сумму 39 млрд руб.; выплатить в бюджеты всех уровней налоги с учетом применения налоговых льгот на сумму 2,8 млрд руб.
В частности, инвестиции в производство импортозамещающей продукции — крепежа 1 составят 0,4 млрд руб. (срок окупаемости проекта — три года), инвестиции в производство высокоуглеродистой проволоки и канатов составят 1,9 млрд руб. (проект позволит расширить сортамент продукции предприятия, срок окупаемости — 2,7 года). В рамках проекта по применению новых технологий инвестиции в производство калиброванного проката составят 0,6 млрд руб. (срок окупаемости — 1,6 года).
Во время реализации данного проекта планируется перенести действующее производство ОАО «ММК-МЕТИЗ» с калибровочной на метизную площадку. Будет освоено новое высокотехнологичное оборудование и лучшие современные технологии, удовлетворяющие самым высоким экологическим требованиям, а также требованиям промышленной безопасности и охраны труда.
На высвобождающихся площадях калибровочной площадки ОАО «ММК-МЕТИЗ» с 2016 года реализуется проект по созданию индустриального парка.
В настоящее время на данной площадке работают восемь предприятий малого и среднего бизнеса, занимая в общей сложности 8 тыс. кв. м/ производственных площадей. Министерство промышленности и торговли России приняло решение о соответствии индустриального парка и управляющей компании требованиям законодательства, что даёт ООО «ММК-ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК» возможность начиная с 1 августа 2017 года предоставлять резидентам налоговые льготы: обнуление ставки налога на имущество и снижение ставки налога на прибыль на 3,5%.
Концентрируя бизнес на одной промышленной площадке, создавая современное и высокоэффективное производство, метизники Магнитки дадут вторую жизнь калибровочной площадке, широко используя при этом возможности индустриального парка.
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