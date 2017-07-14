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Минздрав предлагает повысить тариф отчислений на ОМС за отказ от диспансеризации и профосмотров
14 июль 2017 (13:51)
УрБК, Москва, 14.07.2017. Министерство здравоохранения РФ предложило правительству повысить тариф отчислений на обязательное медицинское страхование (ОМС) для работодателей, чьи сотрудники не прошли диспансеризацию и профосмотры по базовой программе ОМС. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на документы ведомства.
По данным Министерства, процедура диспансеризации позволяет зафиксировать заболевания на ранних стадиях, что повышает эффективность лечения. Так, в 2016 году в рамках онкообследований были выявлены 55% опухолей на ранних стадиях, что снизило одногодичную летальность до 23% и повысило пятилетнюю выживаемость пациентов до 53%. Всего с 2013 года профосмотры прошли более 85 млн россиян.
У экспертов вызывает сомнение эффективность диспансеризации. Так, по данным РАНХиГС, в 2014 году Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) потратил на профосмотры около 27 млрд руб., причем на анализы, снижающие смертность населения, было израсходовано лишь 4,5 млрд руб.
Ставки и другие условия принуждения к диспансеризации Минздрав планирует назвать после совещания с экспертами в области. Ранее министерство предлагало ввести административную или уголовную ответственность за уклонение от обследования на онкологические заболевания.
По данным Министерства, процедура диспансеризации позволяет зафиксировать заболевания на ранних стадиях, что повышает эффективность лечения. Так, в 2016 году в рамках онкообследований были выявлены 55% опухолей на ранних стадиях, что снизило одногодичную летальность до 23% и повысило пятилетнюю выживаемость пациентов до 53%. Всего с 2013 года профосмотры прошли более 85 млн россиян.
У экспертов вызывает сомнение эффективность диспансеризации. Так, по данным РАНХиГС, в 2014 году Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) потратил на профосмотры около 27 млрд руб., причем на анализы, снижающие смертность населения, было израсходовано лишь 4,5 млрд руб.
Ставки и другие условия принуждения к диспансеризации Минздрав планирует назвать после совещания с экспертами в области. Ранее министерство предлагало ввести административную или уголовную ответственность за уклонение от обследования на онкологические заболевания.
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