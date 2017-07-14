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Минздрав предлагает повысить тариф отчислений на ОМС за отказ от диспансеризации и профосмотров

УрБК, Москва, 14.07.2017. Министерство здравоохранения РФ предложило правительству повысить тариф отчислений на обязательное медицинское страхование (ОМС) для работодателей, чьи сотрудники не прошли диспансеризацию и профосмотры по базовой программе ОМС. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на документы ведомства.



По данным Министерства, процедура диспансеризации позволяет зафиксировать заболевания на ранних стадиях, что повышает эффективность лечения. Так, в 2016 году в рамках онкообследований были выявлены 55% опухолей на ранних стадиях, что снизило одногодичную летальность до 23% и повысило пятилетнюю выживаемость пациентов до 53%. Всего с 2013 года профосмотры прошли более 85 млн россиян.



У экспертов вызывает сомнение эффективность диспансеризации. Так, по данным РАНХиГС, в 2014 году Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) потратил на профосмотры около 27 млрд руб., причем на анализы, снижающие смертность населения, было израсходовано лишь 4,5 млрд руб.



Ставки и другие условия принуждения к диспансеризации Минздрав планирует назвать после совещания с экспертами в области. Ранее министерство предлагало ввести административную или уголовную ответственность за уклонение от обследования на онкологические заболевания.

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