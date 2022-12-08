УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 18:01

В Свердловской области на 50% выросло число прошедших диспансеризацию

УрБК, Екатеринбург, 23.05.2024. За четыре месяца текущего года число жителей Свердловской области, прошедших диспансеризацию, углубленную диспансеризацию и другие профилактические мероприятия, выросло на 50% по сравнению с прошлым годом. Более 512 тыс. человек приняли участие в медицинских обследованиях в рамках национального проекта «Здравоохранение» и регионального проекта «Контроль здоровья». Об этом сообщает областной минздрав.

«При обследовании большего числа людей мы выявляем больше патологий: так, за 4 месяца 2023 года было впервые обнаружено 22,6 тысячи заболеваний, а за аналогичный период 2024 года — 38,9 тысячи заболеваний. При этом в процентном соотношении цифры не сильно меняются: показатель прошлого года составил 10,2%, нынешнего года — 10,6%. Каждый случай — это чьи-то жизнь и здоровье, которые медикам удалось спасти благодаря раннему выявлению заболевания, поэтому я приглашаю всех уральцев пройти диспансеризацию», — отметил главный внештатный специалист по медицинской профилактике регионального минздрава Александр Харитонов.

Для повышения качества диспансеризации проводятся различные мероприятия, включая работу в вечерние часы и в выходные дни, а также организацию мобильных медицинских комплексов. Напоминается, что диспансеризация доступна бесплатно для всех жителей старше 18 лет с активными полисами обязательного медицинского страхования.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
08.12.2022 В екатеринбургских торговых центрах открылись мобильные пункты диспансеризации

УрБК, Екатеринбург, 08.12.2022. В Екатеринбурге Центр общественного здоровья и медпрофилактики открыл пункты ...

11.03.2020 По итогам 2019 года осмотр медицинских специалистов в Екатеринбурге прошли 243 тыс. 860 человек

УрБК, Екатеринбург, 11.03.2020. По итогам 2019 года в Екатеринбурге прошли осмотр медицинских специалистов и получили ...

11.01.2018 ФОМС снизил тарифы на диспансеризацию взрослого населения

УрБК, Москва, 11.01.2018. Минздрав РФ и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ФФОМС) снизили тарифы ...

08.09.2011 Более 5 тыс. работающих жителей Екатеринбурга прошли дополнительную диспансеризацию

УрБК, Екатеринбург, 08.09.2011. Более 5 тыс. работающих жителей Екатеринбурга прошли бесплатную дополнительную ...

28.06.2011 В Свердловской области пройдет дополнительная диспансеризация работающих граждан

УрБК, Екатеринбург, 28.06.2011. В Свердловской области в 2011 году пройдет дополнительная диспансеризация работающих ...

Популярные новости
27.04.2024В некоторых районах Екатеринбурга во время празднования Дня Победы будет запрещена продажа алкоголя26.04.2024На юго-западе Екатеринбурга на площади 471,5 га построят новый микрорайон27.04.2024В Екатеринбурге вынесен приговор по уголовному делу о мошенничестве с причинением ущерба на сумму свыше 12 млн рублей27.04.2024Наращивание кооперации27.04.2024Экслибрис, юсуповский фарфор и советский дизайн
Архив новостей
Май 2024 (462)
Апрель 2024 (699)
Март 2024 (664)
Февраль 2024 (665)
Январь 2024 (568)
Декабрь 2023 (653)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18