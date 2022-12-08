В Свердловской области на 50% выросло число прошедших диспансеризацию

УрБК, Екатеринбург, 08.12.2022. В Екатеринбурге Центр общественного здоровья и медпрофилактики открыл пункты ...11.03.2020 По итогам 2019 года осмотр медицинских специалистов в Екатеринбурге прошли 243 тыс. 860 человек
УрБК, Екатеринбург, 11.03.2020. По итогам 2019 года в Екатеринбурге прошли осмотр медицинских специалистов и получили ...11.01.2018 ФОМС снизил тарифы на диспансеризацию взрослого населения
УрБК, Москва, 11.01.2018. Минздрав РФ и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ФФОМС) снизили тарифы ...08.09.2011 Более 5 тыс. работающих жителей Екатеринбурга прошли дополнительную диспансеризацию
УрБК, Екатеринбург, 08.09.2011. Более 5 тыс. работающих жителей Екатеринбурга прошли бесплатную дополнительную ...28.06.2011 В Свердловской области пройдет дополнительная диспансеризация работающих граждан
УрБК, Екатеринбург, 28.06.2011. В Свердловской области в 2011 году пройдет дополнительная диспансеризация работающих ...