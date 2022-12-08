В Свердловской области на 50% выросло число прошедших диспансеризацию

УрБК, Екатеринбург, 23.05.2024. За четыре месяца текущего года число жителей Свердловской области, прошедших диспансеризацию, углубленную диспансеризацию и другие профилактические мероприятия, выросло на 50% по сравнению с прошлым годом. Более 512 тыс. человек приняли участие в медицинских обследованиях в рамках национального проекта «Здравоохранение» и регионального проекта «Контроль здоровья». Об этом сообщает областной минздрав.



«При обследовании большего числа людей мы выявляем больше патологий: так, за 4 месяца 2023 года было впервые обнаружено 22,6 тысячи заболеваний, а за аналогичный период 2024 года — 38,9 тысячи заболеваний. При этом в процентном соотношении цифры не сильно меняются: показатель прошлого года составил 10,2%, нынешнего года — 10,6%. Каждый случай — это чьи-то жизнь и здоровье, которые медикам удалось спасти благодаря раннему выявлению заболевания, поэтому я приглашаю всех уральцев пройти диспансеризацию», — отметил главный внештатный специалист по медицинской профилактике регионального минздрава Александр Харитонов.



Для повышения качества диспансеризации проводятся различные мероприятия, включая работу в вечерние часы и в выходные дни, а также организацию мобильных медицинских комплексов. Напоминается, что диспансеризация доступна бесплатно для всех жителей старше 18 лет с активными полисами обязательного медицинского страхования.