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На Среднем Урале свинокомплекс группы «Хороший вкус» уличили в загрязнении почвы цинком и медью

УрБК, Екатеринбург, 13.07.2017. Надзорные органы Свердловской области в ходе совместной проверки выявили нарушения земельного законодательства свинокомплексом ООО «Агрокомплекс «Горноуральский» (входит в группу «Хороший вкус»). Об этом сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Свердловской области.



В проверке участвовали представители Россельхознадзора, Росприроднадзора и природоохранной прокуратуры. В частности, они выехали на участки сельскохозяйственного назначения вблизи поселка Лая Пригородного района Свердловской области, где взяли пробы почвы. В ходе осмотра участков специалисты обнаружили траншею для слива животноводческих стоков из свинокомплекса, которая была выкопана без проекта рекультивации и других разрешительных документов.



Экспертиза проб почвы в ФГБУ «Свердловский референтный центр Россельхознадзора» выявила химическое загрязнение плодородного слоя почвы нитратным азотом «умеренно опасной» категории, цинком (загрязняющее вещество 1 класса опасности) и медью (загрязняющее вещество 2 класса опасности). Указанные результаты подтвердили нарушение технологии переработки свиных фекалий для их внесения в почву на предприятии.



«Ущерб, причиненный почвам как объекту охраны окружающей среды, незаконными действиями ООО «Агрокомплекс «Горноуральский», исчисляется миллионами рублей», — отмечают в пресс-службе Россельхознадзора.



Материалы проверки направлены в Нижнетагильскую межрайонную природоохранную прокуратуру Свердловской области для привлечения агрокомплекс «Горноуральский» к административной ответственности по части 2 статьи 8.6 КоАП РФ «Самовольное снятие или перемещение плодородного слоя почвы» и взыскания причиненного ущерба.

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